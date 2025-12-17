¿Puede el retiro de Crawford acercar al Canelo Álvarez a pelear contra Benavidez o Bivol?

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

Terence Crawford sacudió al mundo del boxeo dos veces en el mismo año. En septiembre de 2025, en Las Vegas, venció por la vía unánime en las tarjetas a Saúl “Canelo” Álvarez para convertirse en el primer campeón indiscutido en tres divisiones en el boxeo.

Pero aún más impactante, fue la decisión que tomó el 16 de diciembre. Su retiro, que había dejado entrever en la entrevista posterior al combate contra el tapatío en Nevada, se hizo efectivo y los rankings comenzaron a moverse.

Canelo, efectivamente, aparece como el primer retador en tres de las cuatro coronas de las distintas organizaciones boxísticas del peso super mediano, y pudiera pensarse que en el próximo combate que tendrá en 2026, atacará a alguno de estos cetros para recuperarlos.

No obstante, aunque la tentación de bolsas más elevadas espera a pocos kilos de distancia, tras la derrota ante Crawford los planes del mexicano pudieran ser distintos.

“A mi me gustaría volver a ver pelear a Saúl con Dimitri Bivol”, expresó a CNN su manager Eddy Reynoso antes del combate contra Crawford, apuntando a que tal vez la última pelea del tapatío podría ser contra el actual campeón del peso semipesado de la Federación Internacional, de la Organización Internacional, y de la Asociación Mundial de boxeo.

Bivol además, comparte este último cinturón con el otro sospechoso habitual que ha rondado la carrera del Canelo Álvarez: David Benavidez. El púgil estadounidense con raíces mexicanas y ecuatorianas, es dueño además de la otra diadema de este peso, la del Consejo Mundial de Boxeo.

El escenario que se puede plantear es interesante: un combate entre Bivol y Benavidez, para quedarse con un campeón unificado en el peso semipesado y, mientras tanto, Canelo Álvarez pudiera medirse con el vencedor entre ambos, pensando siempre que va en desventaja, al tener que subir tres kilos y medio para pasar del peso super mediano a la categoría inmediatamente siguiente.

Pero ya sin Crawford en el camino, la ruta de Álvarez para al menos retomar un poco de gloria puede ser acceder nuevamente a alguna de las coronas del peso supermediano, y de allí, dar el salto para enfrentarse, tal vez, como colofón de su trayectoria, con Bivol o Benavidez, por un premio superior: volver a ser rey en el peso semipesado, algo que logró ya en 2019, cuando ganó la faja de la Organización Mundial de Boxeo ante Sergey Kovalev.

