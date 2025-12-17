¿Quién es el “Monstruo Mexicano” al que Jake Paul no quiere enfrentar?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Finalmente, después de una ola continua de críticas, algunas mordaces, y de ser menospreciado por la prensa especializada, Jake Paul asumió un verdadero reto arriba del ring. El youtuber de 28 años se enfrentará al británico Anthony Joshua este viernes en Miami, en un combate profesional a ocho rounds.

En las 13 peleas (12 victorias y una derrota) que lleva disputadas hasta ahora, “el Gallo” ha enfrentado a boxeadores largamente retirados (Mike Tyson), otros en pleno decaimiento de rendimiento (Julio César Chávez Jr.) y un sinfín de rivales menores, algunos incluso que ni siquiera vienen del mundo del cuadrilátero. Pero esta vez será diferente. Tendrá en el cuadrilátero un peso pesado que ha sido campeón indiscutido de la categoría en dos oportunidades.

Es, sin dudas, un salto en las aspiraciones de Paul, que busca ser reconocido en el boxeo a pesar de no haber peleado de forma amateur durante su juventud y de haber irrumpido en el ring a fuerza de likes y retuits.

Sin embargo, a pesar de su deseo de tener mejores rivales, Paul tiene muy claro que hay uno a quien no quiere ver nunca en la silla rival del cuadrilátero: David Benavidez, el “Monstruo Mexicano”, como se lo conoce. Nacido también hace 28 primaveras en Phoenix, Arizona, de padre mexicano y madre ecuatoriana, Benavidez se ha hecho un nombre propio en el deporte.

“Hay una lista muy corta de personas con las que no pelearía, y David Benavidez está en esa lista”, afirmó el influencer en una entrevista con ESPN. “Es diferente. Su poder, su velocidad, su resistencia y su presión constante lo hacen único. Tus golpes no le hacen daño. Tiene unos antebrazos gigantes que van desde la cadera hasta arriba de la cabeza. No puedes atravesar su guardia, que es prácticamente impenetrable”.

Benavidez es el actual rey del peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, cetros que defendió a finales de noviembre contra Anthony Yarde, al que le dio una paliza antes de noquearlo definitivamente.

El “Monstruo Mexicano” tiene dos habilidades principales que lo ponen entre los mejores boxeadores libra por libra cada vez que alguien arma el ranking. La primera son sus golpes, no tanto por lo demoledores, sino por la velocidad y agilidad que le imprime a sus manos. En sus 31 peleas, todas con victoria, hubo 25 donde cerró la cuenta antes de tiempo.

“Puedes golpearlo todo lo que quieras y no lo afecta. Algunas personas están hechas de otra manera, y él es una de ellas”, dijo Paul a ESPN, resumiendo a la perfección la segunda cualidad destacada de Benavidez: tiene mandíbula de acero y una capacidad de recuperación que frustra a cualquier rival que cree tenerlo contra las cuerdas.

Por eso, Jake Paul prefiere tenerlo lejos, o verlo por televisión, ya que, como también le dijo a ESPN, es uno de sus favoritos para ver. Porque puede haber aspiraciones, pero Paul sabe que la realidad puede golpear más duro.

