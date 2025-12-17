Tras 43 sorteos sin ganador, el premio mayor de Powerball sube a US$ 1.250 millones

Toni Odejimi, cnn

El premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de US$ 1.250 millones para el sorteo de la noche de este miércoles, después de que no hubo ganadores que se llevaran el gran premio el lunes.

Los números ganadores del lunes por la noche fueron 23, 35, 59, 63, 68, y el Powerball rojo fue 2. También hubo un multiplicador Power Play de 4, que multiplica las ganancias que no son de premio mayor por cuatro si los compradores de boletos pagaron US$ 1 extra por juego.

El premio mayor es el segundo más grande del año y el sexto más alto en la historia de este juego de lotería, según la Asociación de Loterías Multiestatales. Ha ido aumentando de valor de manera constante hasta competir con el premio mayor más grande de este año, el de septiembre, de US$ 1.787 millones, dividido entre ganadores en Texas y Missouri.

El ganador del premio mayor puede elegir entre dos opciones de pago: un pago inicial, seguido de 29 pagos escalonados, que las loterías ofrecen a través de un plan de premio anualizado que toma en cuenta los intereses, o un pago único.

El pago único se entrega a los ganadores de inmediato a partir del dinero en el fondo del premio mayor, que suele ser menor que el valor anualizado. Para este premio mayor, se estima en US$ 572.1 millones; casi la mitad del monto anualizado que a menudo se publicita en carteles.

Ambas cifras son antes de impuestos, aunque algunos estados no gravan las ganancias de la lotería. Tres de estos estados, California, Texas y Florida, han tenido algunas de las máximas ganancias de premios mayores en la historia de las loterías de EE.UU.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292.2 millones, aunque las probabilidades son mejores para premios en efectivo más pequeños, algunos tan bajos como US$ 4.

El próximo sorteo, el sorteo número 44 de la serie ―un récord del juego para la mayor cantidad de sorteos en un ciclo de premio mayor, según Powerball― está programado para el miércoles a las 10:59 p.m., hora de Miami.

