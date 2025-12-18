Demócratas de la Cámara revelan más fotos de Epstein ante la fecha límite de publicación de los archivos

Por Annie Grayer, CNN

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este jueves fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein, la última de una serie de revelaciones intermitentes que han impulsado una importante intriga política en las últimas semanas sobre quién podría haber estado asociado con el delincuente sexual convicto.

Las cinco fotografías, publicadas sin contexto adicional por los miembros del panel, incluyen un pasaporte ucraniano con una anotación femenina; al filósofo Noam Chomsky en un avión con Epstein; y a Bill Gates posando con una mujer cuyo rostro fue censurado por los demócratas del panel.

Las imágenes también incluyen una captura de pantalla de un fragmento de una conversación de texto en la que una persona habla sobre enviar chicas.

“No sé, intenta enviar a alguien más. Tengo una amiga exploradora que me envió algunas chicas hoy. Pero pide US$ 1.000 por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguien le sirva a J?”, dice la serie de mensajes. La persona envía una descripción detallada que incluye nombre, “18 años”, altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y una “ciudad de salida”. Muchos de los datos están tachados, aunque la edad y una marca de verificación junto a Schengen y Rusia son visibles.

No se proporciona contexto en torno a esta conversación y se desconoce quiénes son los participantes en el intercambio de mensajes.

Una quinta fotografía muestra el pie de una mujer con una cita de “Lolita”, la novela de Vladimir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.

No se aclaró de inmediato cuándo ni dónde fueron tomadas, ni quién las tomó.

Los demócratas señalaron que los administradores del patrimonio no proporcionaron contexto alguno sobre las imágenes compartidas con la comisión y afirmaron que las han publicado a medida que las recibieron, salvo las censuradas. Los demócratas han decidido qué fotos publicar, ya que el panel recibió más de 95.000 imágenes la semana pasada, que los legisladores aún están revisando.

Los miembros del panel han declarado, con cada publicación, que han censurado cualquier información personal identificable de las víctimas y sobrevivientes, o si se desconoce si una persona en la foto es víctima de abusos de Epstein.

Los demócratas encargados de la supervisión han publicado fragmentos de las fotos entregadas a la comisión del patrimonio de Epstein la semana pasada, mientras que el panel, liderado por republicanos, suele publicar documentos e imágenes en una sola entrega, una vez que los legisladores los han revisado en su totalidad. Los republicanos de la comisión han acusado a los demócratas de seleccionar imágenes a su antojo para crear una narrativa específica.

“Los demócratas encargados de la supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, declaró el miembro de mayor rango, Robert García, en un comunicado. “A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos de Epstein ahora”.

Fotografías anteriores del patrimonio de Epstein publicadas por los demócratas han mostrado la isla privada del difunto financiero y las muchas figuras poderosas en su órbita.

Gates y Chomsky han informado previamente de haber conocido a Epstein, y han aparecido en imágenes previas de su patrimonio. CNN se ha puesto en contacto con representantes de ambos.

Un portavoz de Gates ha negado repetidamente que Epstein haya trabajado para él. Gates ha dicho que lamenta haberse reunido con Epstein, y en 2021 declaró a Anderson Cooper de CNN: “Fue un gran error pasar tiempo con él, para darle la credibilidad de estar allí”.

Chomsky ha rechazado previamente las solicitudes de comentarios de CNN. Se sabe que escribió una carta de recomendación para Epstein, habló con él sobre ciencia y filosofía, y que Epstein lo invitó a alojarse en una de sus casas en 2015.

La comisión, liderada por republicanos, obtuvo las imágenes del patrimonio de Epstein como parte de su investigación en curso. Hasta la fecha, el panel ha publicado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió del patrimonio de Epstein.

En una carta dirigida a la comisión, los abogados de los administradores del patrimonio indicaron que podían revisar los videos y fotografías que habían solicitado, “tomados en cualquier propiedad propia, alquilada, operada o utilizada por Epstein desde el 1 de enero de 1990 hasta el 10 de agosto de 2019”.

Si bien la comisión ha afirmado que los documentos obtenidos han seguido abriendo nuevas líneas de investigación, las lentas revelaciones del Capitolio han sido, en ocasiones, francamente dolorosas para muchas de las víctimas de Epstein.

En una entrevista reciente con CNN, un grupo de sobrevivientes comentó que no saber cuándo, ni qué, podría salir a la luz en un día determinado ha sido una experiencia estresante. También comentaron que algunas de las publicaciones hasta el momento les han despertado recuerdos de traumas que se remontan a años atrás.

Cientos de víctimas que se cree que fueron abusadas por Epstein se preparan actualmente para la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, una revelación que se espera que sea de mayor alcance que cualquier otra que se haya publicado hasta la fecha.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, que tiene como fecha límite el viernes para publicar sus archivos de investigación en virtud de una ley aprobada por el Congreso el mes pasado, no ha detallado públicamente el momento ni los parámetros específicos de su próxima publicación, y los sobrevivientes que hablaron con CNN afirmaron que no han recibido ninguna comunicación del departamento para hablar al respecto.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de MJ Lee, de CNN.