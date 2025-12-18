El Gobierno de Trump sanciona a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar a Israel

Por Jennifer Hansler, CNN

Estados Unidos sancionó a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que supone el más reciente paso en la campaña del Gobierno de Trump para castigar a quienes participan en los esfuerzos por investigar la conducta de Israel en la guerra de Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves que impodrá sanciones contra Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, por “participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluyendo el voto con la mayoría a favor de la decisión de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”.

El lunes, el tribunal con sede en La Haya rechazó la solicitud de Israel de bloquear la investigación en curso sobre sus presuntos crímenes en Gaza.

En un comunicado emitido el jueves, la CPI denunció las nuevas sanciones, calificándolas de “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”, afirma el comunicado.

Estados Unidos e Israel han rechazado en repetidas ocasiones la autoridad de la CPI para investigar la conducta de cualquiera de los dos países.

“No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”, afirmó Rubio en un comunicado el jueves.

“Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra legal y a los excesos de la CPI”, agregó.

El Gobierno de Trump ha impuesto una serie de sanciones a los jueces de la CPI y a su fiscal jefe, así como a las organizaciones que, según afirma, han apoyado la investigación.

El tribunal dictó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La corte también emitió órdenes de arresto contra tres altos dirigentes de Hamas.

