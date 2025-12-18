La UE alcanza un acuerdo de US$ 105.000 millones para financiar a Ucrania y no usará activos rusos congelados

Por Joseph Ataman y Ross Adkin, CNN

Los líderes de la Unión Europea anunciaron este viernes un plan de financiamiento multimillonario para la economía y las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los próximos dos años.

El paquete, por ahora, se financiará mediante préstamos y no recurrirá a los miles de millones de dólares en activos rusos congelados que posee el bloque.

En parte debido al recorte de fondos por parte de Estados Unidos, Ucrania enfrentará un déficit de financiamiento de US$ 160.000 millones (137.000 millones de euros) en los próximos dos años, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

La UE buscaba cubrir dos tercios de esa suma, es decir, unos US$ 105.000 millones (90.000 millones de euros).

“Tenemos un acuerdo”, escribió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en X. “Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos, cumplimos”.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, confirmó el acuerdo, alcanzado tras negociaciones que se extendieron hasta la noche del jueves.

“Esto atenderá las necesidades financieras urgentes de Ucrania. Ucrania solo devolverá este préstamo una vez que Rusia pague las reparaciones”, indicó Costa a periodistas este viernes.

Agregó que la Comisión Europea recibió el mandato de explorar cómo utilizar los activos rusos congelados y que el bloque se reserva el derecho de emplear esos fondos para pagar el préstamo.

El bloque posee unos 210.000 millones de euros (US$ 246.000 millones) en activos rusos congelados.

Euroclear, un depositario de valores en Bélgica, custodia la mayor parte de estos activos inmovilizados en la UE, y el Gobierno belga ha expresado varias preocupaciones sobre su uso. Una de las principales es que Rusia lo consideraría una apropiación ilegal de sus activos soberanos.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, exigió “garantías vinculantes” de todos los Estados miembros de la UE a cambio de la aprobación belga del préstamo para reparaciones.

Hasta ahora, la UE ha utilizado los intereses generados por estos activos, en su mayoría bonos, para financiar parte de su apoyo a Kyiv. Pero a medida que los bonos vencen, se convierten en efectivo, y es ese dinero el que la UE ha acordado ahora pedir prestado y dar a Ucrania hasta que Rusia pague las reparaciones.

Las negociaciones continuaron “día y noche” antes de la cumbre del jueves, dijo un diplomático europeo a CNN.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.