Nuevas placas en el “Paseo de la fama presidencial” de Trump ofrecen descripciones mordaces de sus predecesores

Por Alejandra Jaramillo y Kit Maher, CNN

La Casa Blanca ha instalado placas a lo largo del llamado “Paseo de la fama presidencial” del presidente Donald Trump, en las que se ofrecen descripciones de sus predecesores, a menudo escritas al estilo de sus publicaciones en las redes sociales, incluyendo insultos, afirmaciones sin fundamento y el uso aleatorio de mayúsculas.

Una placa situada al principio de la exposición, que recorre la pasarela exterior del ala oeste de la Casa Blanca, dice que fue “concebida, construida y dedicada” por Trump “como un homenaje a los presidentes del pasado, buenos, malos y en algún punto intermedio, que sirvieron a nuestro país y sacrificaron tanto al hacerlo”.

La propia placa de Trump presume su victoria en 2024, afirmando que superó “sin precedentes la instrumentalización de las fuerzas del orden en su contra, así como dos intentos de asesinato”. Y declara que Trump, quien lleva 11 meses en el cargo, ha “cumplido” su promesa del día de la Investidura de inaugurar la “época dorada de Estados Unidos”, señalando sus afirmaciones de que se han acabado las guerras, se han asegurado las fronteras y se ha deportado a los presuntos miembros de pandillas.

La placa del expresidente Joe Biden, que está representado por una foto de un autopen, se basa en las quejas habituales de Trump. “Sleepy Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente en la historia de EE.UU. Llegó al poder como resultado de la elección más corrupta jamás vista en Estados Unidos, y Biden supervisó una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, se puede leer en la placa. “Pero a pesar de todo, el presidente Trump sería reelegido por una mayoría aplastante y ¡SALVARÍA A ESTADOS UNIDOS!”.

Otros presidentes reciben descripciones igualmente politizadas, como el expresidente Barack Obama.

“Barack Hussein Obama fue el primer presidente afroamericano, un organizador comunitario, senador de un solo periodo por Illinois y una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos”, se lee en la placa. Lo critica por aprobar lo que Trump llama “la altamente ineficaz Ley de Atención Médica ‘Inasequible’” y por firmar el acuerdo climático de París”.

La placa del expresidente Bill Clinton destaca sus logros políticos, pero también señala la derrota de la secretaria de Estado Hillary Clinton frente a Trump en 2016. “En 2016, la esposa del presidente Clinton, Hillary, perdió la presidencia frente al presidente Donald J. Trump”

“Las placas son descripciones elocuentes de cada presidente y del legado que dejaron. Como estudiante de historia, muchas fueron escritas directamente por el propio presidente”, declaró la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a CNN cuando se le pidió más información sobre quién paga las placas.

La voz del presidente es especialmente prominente en las descripciones de Biden, con un estilo que se hace eco de algunas de las publicaciones de Trump en Truth Social.

“Apodado tanto ‘Sleepy’ (somnoliento) como ‘Crooked’ (deshonesto), Joe Biden estaba dominado por sus asesores de la izquierda radical”, reza una placa, que continúa insistiendo en el ataque que Trump lleva tiempo lanzando contra el uso del autopen por parte de Biden.

Las críticas no se reservan solo para los demócratas. La placa dedicada al expresidente George W. Bush lo cuestiona por las guerras en Afganistán e Iraq. “El presidente Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, pero inició guerras en Afganistán e Iraq, las cuales no debieron haber ocurrido”. Sin embargo, también señala que puso en marcha el Plan de Emergencia del presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), sin mencionar que la administración Trump suspendió parte de su financiación a principios de este año.

Algunas de las descripciones de presidentes anteriores parecen menos politizadas.

La placa del expresidente John F. Kennedy señala que fue el primer presidente católico elegido, así como algunas de sus maniobras diplomáticas.

“Kennedy sufrió un doloroso revés durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos y fue presidente cuando la Unión Soviética construyó el Muro de Berlín, pero supo manejar hábilmente la amenaza de una guerra nuclear durante la Crisis de los Misiles en Cuba”, dice el texto. “La presidencia de Kennedy terminó trágicamente con su asesinato en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963”.

Y aunque la placa del expresidente Jimmy Carter afirma que “su único mandato estuvo marcado por una alta inflación, alto desempleo y un creciente ‘índice de miseria’”, también elogia su labor humanitaria tras dejar la Casa Blanca.

“Muchos consideran que el presidente Carter tuvo más éxito después de su presidencia que durante ella. ¡Hizo cosas maravillosas por la humanidad!”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

