Revelan imágenes de rayos x del cometa interestelar 3I/ATLAS

Un cometa interestelar que fue avistado por primera vez atravesando nuestro sistema solar en julio comienza su partida de nuestra esquina del universo, pero antes pasará cerca de la Tierra, y los científicos están capturando impresionantes imágenes nuevas durante su acercamiento.

Conocido como 3I/ATLAS, el cometa hará su paso más cercano a nosotros el viernes 19 de diciembre, acercándose a unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero en el lado opuesto al Sol. Como referencia, la distancia del sol a la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS no será visible a simple vista y la ventana óptima de observación, que se abrió en noviembre, pasó. Aquellos que deseen observarlo necesitarán un telescopio de al menos 20 centímetros (8 pulgadas) o más, según EarthSky.

El Virtual Telescope Project compartirá una transmisión en vivo del cometa a las 4:00 a.m. UTC del viernes, o a las 11 p.m. ET del jueves. En caso de clima nublado, la transmisión se retrasará 24 horas, dijo Gianluca Masi, astrónomo y astrofísico en el Observatorio Astronómico Bellatrix en Italia y fundador y director científico del Virtual Telescope Project.

Se espera que el cometa permanezca visible para telescopios y misiones espaciales durante algunos meses más antes de salir de nuestro sistema solar, según la NASA.

Los astrónomos han seguido de cerca el cometa desde su descubrimiento inicial durante el verano con la esperanza de descubrir detalles sobre su origen fuera de nuestro sistema solar, así como su composición. Varias misiones han observado el objeto en longitudes de onda ópticas, infrarrojas y de radio, y recientemente, los científicos capturaron sus primeras imágenes en rayos X y descubrieron nuevos detalles.

Los cometas que se originan en nuestro sistema solar emiten rayos X, pero los astrónomos se han preguntado durante mucho tiempo si los cometas interestelares se comportan igual.

Aunque se realizaron intentos previos para averiguarlo cuando otros dos cometas interestelares pasaron por nuestro sistema solar en 2017 y 2019, no se detectaron rayos X.

Pero todo cambió con el 3I/ATLAS.

La Misión de Imágenes y Espectroscopía de Rayos X de Japón, o XRISM, observó al 3I/ATLAS durante 17 horas a finales de noviembre con su telescopio Xtend. El instrumento capturó rayos X que se extendían hasta una distancia de 400.000 kilómetros desde el núcleo sólido del cometa, lo que podría ser resultado de nubes de gas alrededor del objeto, según la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Pero se necesitan más observaciones para confirmar este hallazgo.

Los rayos X pueden originarse en las interacciones entre los gases liberados por el cometa —como vapor de agua, monóxido de carbono o dióxido de carbono— y la corriente continua de partículas cargadas que emite el sol, llamada viento solar. Los cometas, que son una combinación de hielo, roca, polvo y gas, se calientan a medida que se acercan a estrellas como el sol, lo que genera la sublimación de materiales. XRISM detectó firmas de carbono, oxígeno y nitrógeno cerca del núcleo del cometa.

El observatorio espacial de rayos X XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea también observó el cometa interestelar el 3 de diciembre durante unas 20 horas utilizando su cámara más sensible. Una imagen impactante publicada por la agencia muestra el resplandor rojo de rayos X del cometa.

Las observaciones en rayos X, combinadas con otras en distintas longitudes de onda de luz, podrían revelar de qué está hecho el cometa y cuán similar o diferente es este objeto de los que existen en nuestro propio sistema solar.

