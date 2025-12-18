Rodrigo Paz retira la subvención a combustibles y sube el salario mínimo en Bolivia, medidas “aplaudidas” por EE.UU.

Por CNN Español

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este miércoles una “emergencia económica y social” y anunció una serie de medidas destinadas a afrontar la crisis. Entre otras, la quita de la subvención de los combustibles y el incremento del salario mínimo nacional. Estas medidas fueron celebradas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Paz calificó el decreto como una “decisión histórica de salvataje de la patria” para “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.

“Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, dijo el presidente en un mensaje televisado.

Paz, que asumió en el cargo el 8 de noviembre, dijo que Bolivia enfrenta “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia, con un “déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas, empresas públicas saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismos y no para el pueblo boliviano”.

En una referencia a los dos presidentes que lo antecedieron, Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), Paz argumentó que declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años”.

“Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado”, dijo Paz.

En Bolivia, el precio del litro de diésel y gasolina se ha mantenido estable en US$ 0,53 durante 20 años. Esto le reporta al Estado un costo de más de US$ 2.000 millones, según detalló la agencia EFE.

Con el decreto anunciado por Paz, la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar. En tanto, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (US$ 1,58); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (US$ 1,40); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (US$ 1,51) y el jet fuel a 10,74 bolivianos (US$ 1,54 ). Estos precios regirán por seis meses.

Las medidas anunciadas por Paz incluyen un incremento del salario mínimo nacional en un 20 %, de 2.750 a 3.300 bolivianos (US$ 395 a 474). Este monto, detalló el presidente, se revisará a finales del próximo año con base a los “datos reales de inflación” y en diálogo con los trabajadores y empresarios privados.

Además, dispuso incrementos de la Renta Dignidad para adultos mayores, de los actuales 300 bolivianos a 500 bolivianos (de US$ 43 a casi 72) y del Bono Juancito Pinto, un incentivo anual para evitar la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de US$ 28,7 a 43).

Tras el mensaje presidencial, se formaron filas largas en las gasolineras y algunos sectores sociales amenazaron con movilizarse en contra del retiro de la subvención.

Tras el anuncio de Paz, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó la satisfacción con las medidas. En un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado, se refirió a las medidas que consideró destinadas a “restaurar la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas”.

“Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión. Las reformas anunciadas hoy son una corrección de rumbo necesaria que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos. Estados Unidos trabajará con el Gobierno de Bolivia para asegurar que estas reformas traigan beneficios para el pueblo boliviano en el menor tiempo posible”, dice la publicación.

“Aplaudimos los históricos esfuerzos del presidente Paz por abrir Bolivia al mundo al comprometerse con reformas significativas para atraer inversión internacional. La apertura a la inversión, la buena gestión económica y el respeto al Estado de derecho son esenciales para liberar todo el potencial de Bolivia”, sigue el texto, y añade que funcionarios del gobierno estadounidense “se encuentran actualmente en Bolivia buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad para ambas naciones”.

“Estados Unidos está preparado para apoyar la transición de Bolivia y para profundizar nuestra asociación”, concluye.

