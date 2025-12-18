TikTok firmó acuerdo para vender su entidad en EE.UU. a un grupo de inversionistas estadounidenses

Por Clare Duffy, CNN

TikTok firmó el acuerdo que respalda el presidente Donald Trump para vender sus activos en EE.UU. a un grupo de inversionistas estadounidenses, informó el CEO Shou Chew a los empleados en un memorando el jueves.

Aunque la transacción aún no está completa, este paso acerca a TikTok a asegurar su futuro a largo plazo en Estados Unidos. Esto ocurre después de que una ley aprobada el año pasado exigiera que la versión estadounidense de la aplicación se separara de su empresa matriz, ByteDance, o fuera prohibida en Estados Unidos. Trump retrasó varias veces la aplicación de la ley mientras buscaba un acuerdo para transferir el control de la popular aplicación a propietarios estadounidenses.

“Hemos firmado acuerdos con inversionistas sobre una nueva empresa conjunta de TikTok en EE.UU., lo que permitirá que más de 170 millones de estadounidenses sigan descubriendo un mundo de posibilidades infinitas como parte de una comunidad global vital”, dijo Chew en su memorando, que fue obtenido por CNN.

Axios fue el primer medio en informar sobre el acuerdo.

El Gobierno de Trump dijo en septiembre que llegó a un acuerdo con China para transferir el control de las operaciones estadounidenses de TikTok a un grupo de inversionistas mayoritariamente estadounidenses. El presidente firmó un decreto declarando que el acuerdo constituye una desinversión calificada y retrasó la aplicación de la ley de prohibición o venta por 120 días para permitir el cierre de la transacción.

Chew dijo en su memorando que aún queda trabajo por hacer antes de que se finalice el acuerdo, pero las partes avanzan hacia un cierre para el 22 de enero de 2026. ByteDance y TikTok acordaron los términos del acuerdo, señaló.

La ley estadounidense, que técnicamente entró en vigor en enero, prohíbe TikTok a menos que ByteDance desinvierta aproximadamente el 80 % de sus activos en EE.UU. a inversionistas no chinos.

Según el acuerdo, la aplicación TikTok de EE.UU. será controlada por una nueva empresa conjunta, de la cual el 50 % será propiedad de un consorcio de inversionistas compuesto por la empresa tecnológica Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y la firma de inversión MGX, respaldada por Emiratos Árabes Unidos. Poco más del 30 % de la empresa conjunta estará en manos de “afiliados de ciertos inversionistas actuales en ByteDance” y el 19,9 % será retenido por ByteDance, según el memorando de Chew.

La nueva entidad volverá a entrenar el algoritmo de TikTok con datos de usuarios de EE.UU. y Oracle supervisará el almacenamiento de los datos de los estadounidenses, como dijeron previamente funcionarios de la Casa Blanca. La empresa conjunta estadounidense también será responsable de la moderación de contenido para los usuarios de EE.UU. Sin embargo, el memorando de Chew sugiere que la entidad global de TikTok, controlada por ByteDance, continuará gestionando el comercio electrónico, la publicidad y el marketing en la nueva plataforma estadounidense.

Se espera que el acuerdo necesite la aprobación del Gobierno de China antes de concretarse. Aunque Trump ha dicho que el presidente de China, Xi Jinping, aprueba el acuerdo, Beijing no ha confirmado oficialmente su aprobación. También se espera que el acuerdo requiera aprobaciones regulatorias de ambos países.

