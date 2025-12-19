Declaran culpable a un hombre alemán de drogar, violar y filmar a su esposa durante años

Por Niamh Kennedy, Saskya Vandoorne y Carolina Baum, CNN

Un hombre alemán fue declarado culpable de drogar, violar y filmar a su esposa inconsciente durante años, en un caso que ha sido comparado con el juicio de Dominique Pelicot en Francia.

Fernando P., un conserje escolar de 61 años, fue declarado culpable de abusar de su esposa en el domicilio conyugal, filmarlo y luego compartirlo en línea sin el conocimiento de la víctima.

Fue sentenciado este viernes a 8 años y 6 meses de prisión tras un juicio en un tribunal de Aquisgrán, en el oeste de Alemania. Se puede presentar una apelación contra la sentencia en el plazo de una semana, según informó el tribunal.

El tribunal declaró que el hombre violó “la esfera más íntima de la vida privada y de los derechos personales mediante grabaciones de imágenes en 34 casos, incluyendo cuatro casos en concurrencia con violación agravada y lesiones corporales graves”. También fue condenado por coacción sexual agravada y agresión sexual.

“El acusado sedó y abusó sexualmente de su esposa repetidamente en secreto en el domicilio conyugal”, declaró el tribunal en un comunicado. “También filmó los actos y puso las grabaciones a disposición de otros usuarios en chats grupales y plataformas de Internet”.

Acusado de crímenes que abarcan casi 15 años, el tribunal lo declaró culpable de delitos cometidos entre 2018 y 2024.

Fue absuelto de otros cargos, cuyos detalles no han sido revelados por el tribunal.

El veredicto llega exactamente un año después de que el francés Pelicot, quien durante casi 10 años contactó a decenas de desconocidos a través de un chat para que violaran y abusaran de su entonces esposa Gisèle, fuera declarado culpable de violación agravada. Otros 49 hombres también fueron declarados culpables de violación o agresión sexual en ese caso.

El caso Pelicot conmocionó al mundo y provocó una reflexión cultural sobre la violencia de género y la misoginia en Francia.

El caso de Aquisgrán es el primero de este tipo que se juzga en los tribunales alemanes, según el grupo activista Nur Ja Heisst Ja, cuyo nombre, que se traduce como “Solo Sí Significa Sí”, destaca su misión de cambiar la definición legal de la violación. El año pasado, periodistas de investigación de Hamburgo descubrieron pruebas de un hombre que, durante 14 años, había compartido videos en un sitio web para adultos que supuestamente mostraban cómo drogaba y violaba a su esposa. Sin embargo, este hombre nunca fue acusado; falleció en 2024.

El caso de Aquisgrán es “muy significativo”, afirmó Jill S., activista de Nur Ja Heisst Ja, quien pidió a CNN que no utilizara su apellido para evitar el acoso en línea, porque “es un caso que muestra las lagunas de nuestro sistema legal”, declaró a CNN antes del veredicto de este viernes.

En Alemania, el consentimiento se ha definido tradicionalmente mediante el principio de “no significa no”, lo que, según los activistas, priva a las víctimas de abuso sexual —en particular a aquellas que han sido drogadas, como en el caso de Aquisgrán— de la capacidad de dar su consentimiento explícito para los actos sexuales.

Nur Ja Heisst Ja está haciendo campaña para que el Gobierno alemán cambie la definición de violación e incluya el estándar de “sí significa sí”, argumentando que la ley actual todavía exige que las víctimas se resistan verbalmente a la violación y otras formas de violencia sexual.

Como “cualquier tema relacionado con la violencia sexual, el Gobierno no lo toma muy en serio”, dijo Jill S.

El caso de Aquisgrán también pone de manifiesto otro problema clave, según los activistas: la posesión de contenido de violación es legal actualmente en Alemania.

Nur Ja Heisst Ja confía en que esto cambie pronto, ya que Kathrin Wahlmann, ministra de Justicia del estado de Baja Sajonia, ha lanzado una campaña a nivel estatal para que se penalice dicha posesión.

Al otro lado de la frontera, en Francia, la diputada Sandrine Josso también cree que es necesario adaptar las leyes para proteger a las mujeres de este tipo de abuso.

Para Josso, el tema es personal.

En noviembre de 2023, Josso alega que fue drogada por el entonces senador francés Joël Guerriau, de 66 años, en una fiesta.

Presentó una denuncia penal y el juicio comenzó en enero.

Guerriau ha negado todas las acusaciones.

“Creo que las leyes actuales no están suficientemente basadas en la realidad”, declaró Josso a CNN, afirmando que, en su opinión, las leyes vigentes no tienen en cuenta cómo el mundo en línea alimenta ecosistemas únicos de abuso.

“Las redes sociales lo han facilitado (el abuso sexual) porque se forman comunidades que comparten consejos, perfeccionando y profesionalizando sus métodos. Eso es lo que lo hace tan alarmante”, añadió.

Tanto Pelicot como Fernando P. compartieron su contenido abusivo en línea.

Josso afirmó que los sitios web y las salas de chat que alojan contenido de violaciones son como una “universidad virtual de la violencia”, donde los hombres pueden enseñarse mutuamente cómo drogar a sus parejas y regocijarse compartiendo grabaciones de sus supuestos crímenes.

Para Jill S., en Alemania, las plataformas en línea y los gobiernos tienen mucho que responder en lo que respecta a la difusión y propagación de este contenido.

“Creo que lo triste es que todos estos hombres se sentían realmente seguros compartiendo este contenido, publicándolo en línea, dejando miles de videos en sus computadoras portátiles en casa”.

Espera que el veredicto del viernes ayude a romper finalmente esta ilusión de seguridad y conduzca a la condena de más agresores.

Esta noticia ha sido actualizada con las últimas novedades.

