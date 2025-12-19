EE.UU. realiza ataques en Siria en respuesta al ataque que mató a dos soldados estadounidenses

Por Zachary Cohen y Haley Britzky, CNN

Estados Unidos atacó varios objetivos en Siria este viernes, los cuales las Fuerzas Armadas estadounidenses vincularon con ISIS, como represalia por el reciente ataque contra militares estadounidenses en ese país, que dejó dos efectivos muertos, según dos funcionarios de Estados Unidos.

La operación, denominada “Hawkeye” en referencia a que los dos soldados fallecidos eran originarios de Iowa, conocido como el “estado Hawkeye”, alcanzó decenas de objetivos relacionados con ISIS, incluyendo infraestructura y depósitos de armas en distintas zonas de Siria, según uno de los funcionarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó los ataques como una “declaración de venganza” en una publicación en X la tarde de este viernes.

“Esto no es el inicio de una guerra, es una declaración de venganza”, escribió. “Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cederá en defender a su pueblo”.

Tras el ataque del 13 de diciembre, en el que murieron los dos soldados y un intérprete civil, fuerzas de Estados Unidos y sus aliados realizaron 10 operaciones que resultaron en la muerte o detención de unas 23 personas, añadió el funcionario. Además, se obtuvo información de dispositivos electrónicos incautados durante esas operaciones, lo que ayudó a identificar los objetivos de los ataques, según el mismo funcionario.

Cientos de militares estadounidenses siguen desplegados en Siria como parte de la misión de largo plazo para combatir a ISIS, que comenzó cuando el grupo tomó rápidamente el control de amplias zonas de Siria e Iraq a mediados de la década de 2010. Posteriormente, las operaciones conjuntas y los cambios en el Gobierno sirio eliminaron en gran medida ese control territorial.

El objetivo de la Operación Hawkeye es asestar un golpe importante a los remanentes de ISIS en Siria y reducir su capacidad de amenazar a las fuerzas estadounidenses en la región, dijo el funcionario a CNN.

Países aliados, como Jordania, participaron junto a Estados Unidos en los ataques, según la misma fuente.

Aunque el gobierno de Trump prometió represalias contra ISIS tras el ataque del 13 de diciembre, CNN informó que el Ministerio del Interior de Siria señaló que el atacante era miembro del servicio de Seguridad Interna sirio. Funcionarios de Estados Unidos y Siria reconocieron a CNN que los vínculos del atacante con ISIS no están del todo claros; el grupo no se ha atribuido el ataque.

Los dos militares estadounidenses fallecidos en Siria fueron identificados esta semana como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. Murieron mientras enfrentaban a fuerzas hostiles en Palmira, Siria, según el Ejército de Estados Unidos. Ambos pertenecían al 1° Escuadrón, 113º Regimiento de Caballería, 2ª Brigada de Infantería, 34ª División de Infantería de la Guardia Nacional de Iowa.

Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque y fueron evacuados para recibir atención médica.

“Nuestra prioridad en este momento es apoyar a las familias de nuestros soldados caídos y heridos”, declaró el general de división Stephen Osborne, jefe de la Guardia Nacional de Iowa. “Toda la Guardia Nacional de Iowa lamenta esta terrible pérdida y estamos unidos para apoyar a los soldados y sus familias”.

Aproximadamente 1.800 soldados de la Guardia Nacional de Iowa comenzaron a desplegarse en Medio Oriente a principios de este año como parte de la Operación Inherent Resolve, de acuerdo con un comunicado de la oficina de la gobernadora Kim Reynolds.

Noticia en desarrollo…

