Operan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por apendicitis y se encuentra en recuperación

Por Federico Jofré, CNN en Español

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía laparoscópica por una apendicitis con peritonitis localizada y se encuentra en recuperación luego del procedimiento, informó en un comunicado el Sanatorio Otamendi, donde la exmandataria fue hospitalizada.

El Sanatorio dijo también que Fernández de Kirchner ingresó a sus instalaciones más temprano con “dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, un diagnóstico que fue confirmado más tarde y que derivó en la operación.

Horas antes, su equipo de prensa había informado en un comunicado que la expresidenta había sido llevada este sábado a un hospital de Buenos Aires por un dolor abdominal.

Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años en prisión domiciliaria debido a su edad —72 años—, en principio recibió atención médica en su casa, dijo su equipo. Después de una evaluación, los médicos definieron que era necesario llevarla a hospitalización, agregó.

La exmandataria fue llevada al Sanatorio Otamendi, en la capital del país, tras recibir autorización judicial, de acuerdo con su equipo.

Fernández de Kirchner gobernó Argentina de 2007 a 2015. En junio, la Corte Suprema ratificó una condena de seis años de prisión en su contra por un caso de corrupción conocido como la causa “Vialidad”. Ella rechaza todos los cargos.

