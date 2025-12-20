Lo que hay detrás del escándalo de la AFA en Argentina: un título polémico y una investigación por presunto lavado de dinero

Por Gilles Salomone, CNN en Español

Los jugadores de Estudiantes de La Plata estaban en el campo de juego, alineados en pasillo, uno frente al otro, formando un corredor con sus cuerpos para recibir al campeón, Rosario Central. Pero cuando este entró al rectángulo, los once futbolistas rivales se dieron media vuelta y le dieron la espalda. Este gesto controversial fue una respuesta a la polémica decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de otorgarle a Rosario Central un título de campeón que no estaba previsto en el reglamento. AFA aseguró que había sido aprobado por todos los clubes, pero Estudiantes lo desmintió en un comunicado.

Este título polémico, otorgado en noviembre, una vez finalizado el campeonato, y la llamativa demostración de inconformismo del club rival abrieron una caja de Pandora para la AFA, una de las asociaciones de fútbol más influyentes del mundo y hogar de la selección campeona del mundo.

Hinchas inconformes, allanamientos policiales por presuntas irregularidades, denuncias por supuesta apropiación indebida de fondos y el posicionamiento del presidente Javier Milei, que subió a sus redes una foto de la camiseta de Estudiantes: todo estalló cuando solo faltan seis meses para que la selección argentina viaje a defender su título de campeón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. ¿Pueden estos escándalos que van más allá del fútbol, afectar de alguna manera a la selección de Lionel Messi?

La polémica del título otorgado a Rosario Central y el pasillo de espaldas pusieron a la AFA y a su presidente, Claudio Tapia, en el centro de la escena. En paralelo, la justicia llevaba a cabo una investigación por presunto lavado de dinero de una financiera llamada Sur Finanzas, uno de los patrocinadores principales de AFA, auspiciante de varios equipos de la primera división del fútbol argentino.

Según una fuente con conocimiento de la causa, la investigación busca determinar si existen irregularidades entre los contratos de Sur Finanzas y la AFA. De acuerdo con esta fuente, la investigación comenzó luego de una sospecha por presuntas irregularidades en el contrato de la financiera con el Club Atlético Banfield, equipo de la primera división de Argentina.

Al allanar Banfield y Sur Finanzas, la Policía encontró documentación que vinculaba a la empresa con otros clubes y con la AFA. Por esto se decidió también realizar operativos en las sedes de 17 equipos del fútbol local, y la de la AFA para comprobar si hay irregularidades en los acuerdos con estos equipos. Entre los clubes allanados se encuentran Racing, San Lorenzo e Independiente, equipos importantes de la liga local. Y además, Barracas Central, club cercano a Tapia, presidente de la AFA. Todos los clubes aclararon que se pusieron a disposición de la justicia.

En un comunicado, el ente rector del fútbol argentino declaró que se puso a disposición de las autoridades “aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida”. Sur Finanzas también se pronunció a través de un comunicado, habló de “acusaciones infundadas” y expresó que todos los servicios que presta se realizan en cumplimiento de la normativa vigente.

A estos allanamientos se sumó una nueva denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero esta vez contra AFA, por presunta apropiación de tributos y contribuciones de la seguridad social y por no haberlos depositado, vencido el plazo de 30 días. El monto total supera los US$ 5,1 millones. Esta denuncia hace hincapié en el rol de Tapia y lo identifica como una persona que “ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de los hechos”. También hace referencia no solo a la dilación y la falta de pago, sino a lo que ello implica, según ARCA: “la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.

CNN se comunicó con Claudio Tapia para pedir comentarios, pero no ha obtenido respuesta.

Los problemas para la AFA no vienen solo de la justicia, ya que el Gobierno de del presidente Javier Milei avanzó por duplicado y, a través de la senadora nacional Patricia Bullrich, denunció a Tapia ante la Conmebol por presuntas violaciones al código de ética. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, sostuvo la funcionaria en X. “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, cerró. Por otro lado, el Ministerio de Justicia intimó a la AFA a dar explicaciones sobre sus estados contables y financieros por una suma que supera los US$ 111.000.000. Esta escalada plantea la pregunta de si esto puede afectar a la selección argentina.

¿Cómo pueden afectar estas denuncias a Messi y a la selección?

Desde AFA, a través de un comunicado, se refieren a estas denuncias como un ataque coordinado del Gobierno y ponen especial énfasis en la “amenaza de intervención”. Esto se debe a que la intervención estatal está prohibida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en su estatuto (art.15) y puede acarrear la suspensión de las selecciones nacionales de participar en los torneos internacionales. Significa que FIFA, apenas 6 meses antes de que comience el Mundial de 2026, podría excluir a la selección argentina de todos los torneos (incluida la próxima Copa de la FIFA) si considera que se infringió el estatuto.

“Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada”, comienza el comunicado con el que AFA responde a las denuncias del Gobierno. Ese año, Claudio Tapia asumió el cargo de presidente tras tres años de acefalía, incluida la intervención de la FIFA en la casa madre del fútbol argentino. Tapia hizo de la selección nacional su punto fuerte. Trasladó su oficina de la Ciudad de Buenos Aires al predio que la selección posee en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Generó un buen vínculo con los jugadores del conjunto nacional. Tan bueno que se lo puede ver en sus redes sociales en las fotos de “cábala” (para la buena suerte) que postea, tomando mate con Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de los partidos de la selección.

Y la obtención de la Copa del Mundo pagó con creces su inversión. Pero a partir de la polémica decisión de otorgarle el título a Rosario Central, la figura de Tapia comenzó a ser cuestionada por primera vez en muchas canchas de fútbol, con cánticos en su contra. A esto se sumaron arbitrajes polémicos en el fútbol local que parecían beneficiar al club que preside su hijo, Barracas Central, y cuyo estadio se llama Claudio “Chiqui” Tapia (en su honor). Por primera vez en su historia, Barracas clasificó este año a una competición internacional. Lo consiguió en un partido con cuestionamientos, donde le cobraron dos penales a favor y le expulsaron un jugador al rival. Consultado en una conferencia de prensa dos días después del partido, Tapia dijo que “no siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro”. “Tan malo el arbitraje argentino no es”, cerró.

Tapia forjó músculo político no solo a nivel local (fue reelegido presidente en 2024 con 44 votos a favor de 46 posibles), sino también a nivel internacional: antes de los allanamientos, la Conmebol lo ratificó como representante de la confederación ante la FIFA y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo felicitó por carta.

Durante el sorteo de los grupos del Mundial en Estados Unidos, mientras la justicia y ARCA lo investigaban, él apareció en una foto en sus redes sociales con el presidente de la FIFA. También publicó una foto de su visita a Mar-a-Lago, el club de Donald Trump, junto a un asesor del presidente de Estados Unidos. Otra de sus publicaciones lo muestra en el estadio de Inter Miami, pero esta vez solo, sin Lionel Messi, previo a la final que ganó el Inter. Tampoco subió una foto con el capitán de la selección después de conseguir el título.

