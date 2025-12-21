Bowen Yang se despide con lágrimas de “Saturday Night Live” con la ayuda de Cher y Ariana Grande

Por Dan Heching, CNN

Bowen Yang se puso sentimental durante el último sketch del episodio del sábado de “Saturday Night Live”, que fue su último.

El nominado cinco veces al Emmy Primetime –quien confirmó a través de sus redes sociales más temprano ese sábado que se retiraba de “SNL” después de la transmisión– interpretó a un empleado del Delta Sky Club trabajando su último turno en el aeropuerto en Nochebuena, armado con una máquina de ponche de huevo descompuesta.

Varios miembros del elenco se acercaron a él haciéndose pasar por viajeros navideños, y pronto quedó claro que el sketch era un vehículo para despedir a Yang.

“Este es mi último turno. Es triste. Voy a extrañar todo de este lugar. Cómo huele”, les dijo a sus compañeros de elenco, incluido Andrew Dismukes.

“Las celebridades que pasan por aquí. Tan solo la semana pasada, Josh O’Connor pasó”, agregó Yang en tono de broma, en referencia al presentador de “SNL” de la semana anterior.

Poco después llamó a su anciana esposa en casa, que fue interpretada por la presentadora de este fin de semana, Ariana Grande, y más tarde se unieron tanto ella como la invitada musical de la noche, Cher, para una interpretación de “Please Come Home for Christmas”, de The Eagles.

En un momento, Yang se quebró al expresar su gratitud por su tiempo en el longevo programa de sketches de NBC.

“Me siento muy afortunado de haber podido trabajar aquí. Y solo quería disfrutarlo un poco más. Especialmente la gente. He querido a cada persona que trabaja aquí”, dijo entre lágrimas.

La salida de Yang a mitad de temporada sigue a la de varios otros miembros del elenco que anunciaron que se irían antes del inicio de la temporada 51, entre los que se incluyen Devon Walker, Ego Nwodim, Heidi Gardner, Emil Wakim y otros.

“SNL” regresará con un nuevo episodio el 17 de enero de 2026, con Finn Wolfhard, de “Stranger Things”, como presentador y A$AP Rocky como invitado musical.

