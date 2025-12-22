La escasez de electricidad está subiendo el precio de las facturas en algunos estados, y la situación podría no mejorar

Por Ella Nilsen, CNN

Los residentes de estados del Atlántico Medio como Maryland, Nueva Jersey y Pensilvania, que llevan años sufriendo los altos precios de la electricidad, acaban de recibir malas noticias: la ayuda no está a la vuelta de la esquina.

Como informó recientemente CNN, los clientes de servicios públicos en Maryland y la ciudad de Washington se encuentran entre los primeros del país en ver los efectos del auge de los centros de datos en sus facturas de electricidad residenciales. Gran parte de ese aumento de precios se debe a la anticipación de la demanda futura. La industria energética prevé que los centros de datos y otros clientes consumirán mucha más energía en tan solo unos años. Actualmente no hay suministro suficiente para satisfacer esa demanda, por lo que el acceso a la electricidad adicional que se necesitará pronto debe asegurarse con antelación.

En el Atlántico Medio, esas compras se realizan mediante subastas regionales. En una subasta reciente, los precios alcanzaron un máximo histórico, y habrían subido aún más de no ser por un límite de precios establecido a raíz de una demanda interpuesta por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Tanto los precios de la subasta como la demanda reflejan una dinámica creciente en la región, que alberga el mayor grupo de centros de datos del mundo —en Virginia— y se están añadiendo más en otros estados, como Ohio y Maryland. Los centros de datos consumen mucha más energía de la que existe actualmente en la red, lo que impulsa los precios al alza en medio de una pugna por los derechos de energía futura.

Las subastas están a cargo de PJM Interconnection, una organización sin fines de lucro poco conocida cuyo objetivo es garantizar que haya suficiente electricidad para satisfacer la demanda y distribuirla donde se necesite en la región. Otros estados bajo la jurisdicción de PJM, como Nueva Jersey, también están experimentando un aumento repentino en las facturas de servicios públicos. Los demócratas de Nueva Jersey se centraron en este tema en las elecciones a gobernador de este año. La gobernadora electa demócrata Mikie Sherrill hizo una intensa campaña sobre la asequibilidad de la energía.

Esta dinámica continuará en el futuro próximo, según los expertos.

“Preveo que la escasez de suministro durará algunos años más y que la mayoría de los 65 millones de personas de la región pagarán facturas más altas durante ese tiempo”, declaró Rob Gramlich, CEO de la consultora Grid Strategies LLC. “Es una pena que los estados y PJM no hayan logrado proteger a los consumidores de la volatilidad de los mercados eléctricos”.

PJM reconoció el drástico desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad. En los últimos dos años, los precios han aumentado más de un 1.000 %.

“Esta subasta deja claro que la demanda de electricidad de los centros de datos sigue superando con creces la nueva oferta”, declaró Stu Bresler, nuevo director de operaciones de PJM, y añadió que “la solución requerirá una acción concertada entre PJM, sus accionistas, socios estatales y federales, y la propia industria de los centros de datos”.

El problema para los consumidores es que los precios se mantendrán altos hasta que se genere más electricidad, y el costO de construir nuevas centrales eléctricas y la infraestructura para transportar la electricidad también será elevado.

En los últimos dos años, PJM ha propuesto más de US$ 11.000 millones en mejoras de infraestructura eléctrica en la región, principalmente para atender el crecimiento de la carga de los nuevos centros de datos. El próximo año podrían necesitarse otros US$ 12.000 millones, según David Lapp, asesor del pueblo de Maryland y principal funcionario del estado especializado en la defensa de los consumidores en materia de facturas de servicios públicos.

“La mayoría de esos costos serán cubiertos por todos los clientes, aunque casi en su totalidad se deban al desarrollo de centros de datos”, declaró Lapp a CNN en un correo electrónico.

Por ahora, ni siquiera estos precios récord de subasta son suficientes para cubrir las necesidades de suministro. La última subasta de PJM aseguró unos 134.479 megavatios de energía, una cantidad inferior a la que el operador de la red eléctrica afirmó necesitar para garantizar la fiabilidad de la región.

La Asociación de Suministro de Energía Eléctrica (EPA), un grupo comercial de operadores de centrales eléctricas, afirmó estar centrada en la puesta en marcha de nueva generación.

“Los centros de datos se pueden construir más rápido que los nuevos recursos de suministro, como las centrales eléctricas”, afirmó Lapp. “El mercado no es competitivo porque la demanda proyectada supera la oferta y no se puede generar nueva oferta a tiempo para contener los precios”.

En una presentación reciente ante la Comisión Federal Reguladora de Energía, Shapiro afirmó que el operador regional de la red debe reformar su sistema para proteger a los consumidores del aumento de los costos.

Si esto no ocurre en el próximo año, “la Mancomunidad se verá obligada a tomar medidas para proteger a sus consumidores de aumentos de precios injustificados”, escribió Shapiro. “La región de PJM se enfrenta a una crisis de asequibilidad y fiabilidad. El problema no es nuevo, pero está empeorando”.

