‘Ataque masivo’ ruso en Ucrania mata a un niño de 4 años, mientras Zelensky recibe un informe sobre las negociaciones de paz

Por Svitlana Vlasova y Billy Stockwell, CNN

Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos de este mes contra Ucrania durante la noche, matando al menos a tres personas y dejando al menos 17 heridos, según el presidente Volodymyr Zelensky, quien recibió su primer informe presencial de su equipo negociador tras regresar de las conversaciones en Estados Unidos.

“Rusia ha estado llevando a cabo un ataque masivo contra Ucrania”, publicó Zelensky en X, y agregó que se usaron más de 650 drones y más de 30 misiles en el ataque. Unas 13 regiones, cerca de la mitad del país, fueron atacadas, indicó.

En la región occidental de Zhytomyr, un niño de cuatro años murió después de que un dron ruso impactara en un edificio residencial, señaló Zelensky.

Mientras tanto, se impusieron cortes de energía de emergencia en todo el país, y algunas regiones quedaron casi completamente sin suministro eléctrico debido al ataque, de acuerdo con el Ministerio de Energía de Ucrania.

El último bombardeo se produce tras una nueva ronda de negociaciones para poner fin a la guerra, que concluyeron el fin de semana en Miami, donde funcionarios ucranianos y rusos se reunieron por separado con una delegación estadounidense encabezada por el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

En el terreno, los militares de Kyiv se retiraron este martes de la ciudad de Siversk, en el este de Ucrania, según las Fuerzas Armadas del país, mientras las fuerzas rusas avanzaban mediante “operaciones ofensivas activas”.

Los soldados ucranianos se retiraron del área en Donetsk para “salvar la vida de nuestros soldados y mantener la capacidad de combate de nuestras unidades”, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado.

“Los invasores pudieron avanzar gracias a su significativa superioridad numérica y presión constante”, a pesar de “las difíciles condiciones meteorológicas”, agregaron las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Moscú rompió líneas de la ciudad esta semana tras una ofensiva relámpago a lo largo del frente oriental durante el verano. Aun así, los militares ucranianos han mantenido el “control de fuego” sobre Siversk y las unidades rusas están “siendo bloqueadas”, dijeron las Fuerzas Armadas ucranianas este martes.

“Se están tomando todas las medidas para reducir el potencial ofensivo de las unidades enemigas”, decía el comunicado.

La delegación ucraniana regresó a Kyiv durante la noche y entregó lo que Zelensky calificó como un “informe detallado” de las negociaciones.

“No todo es perfecto por ahora, pero este plan está en marcha”, escribió el líder ucraniano en X durante la noche, refiriéndose al documento de 20 puntos que constituye el núcleo de un marco de acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos.

Además del plan principal, que incluye garantías de seguridad “entre nosotros, los europeos y Estados Unidos”, escribió Zelensky, hay un documento adicional que detalla garantías bilaterales de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos. Sobre este último punto, dijo: “Estamos muy cerca de un resultado real”.

Junto a las garantías de seguridad, rondas previas de negociaciones también han destacado la centralidad del territorio en las conversaciones, y Zelensky no hizo comentarios en sus declaraciones nocturnas sobre la disposición a debatir posibles cesiones de territorio.

La semana pasada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó en claro que no cederá en su exigencia de que Ucrania entregue territorio en Donbás, a pesar de la presión cada vez más intensa del Gobierno de Trump por la paz.

En un intento de moderar las expectativas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo al periódico ruso Izvestia el lunes que las conversaciones entre funcionarios rusos y estadounidenses durante el fin de semana no deben considerarse un avance.

“Este es un proceso de trabajo. Ya dijimos que primero debe haber un trabajo bastante meticuloso a nivel de expertos”, dijo Peskov.

Witkoff, quien lideró la delegación estadounidense en las negociaciones de Miami, afirmó que Rusia “sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania” tras su reunión con Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso (RDIF) y enviado especial del Kremlin, el fin de semana.

Hizo una declaración similar después de las conversaciones con la delegación ucraniana. “Ucrania sigue plenamente comprometida a lograr una paz justa y sostenible”, dijo Witkoff, y señaló que la reunión fue “constructiva” e incluyó discusiones sobre la “secuencia de los próximos pasos”.

Lejos de las conversaciones en Florida, Zelensky puso a las Fuerzas Armadas de Ucrania en alerta ante posibles ataques rusos alrededor de Navidad, y señaló la falta de defensas aéreas disponibles para defender el país.

El líder ucraniano dijo que el ataque más reciente “envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia”.

Fue un ataque “antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo”, afirmó. “Un ataque llevado a cabo esencialmente en medio de negociaciones destinadas a poner fin a esta guerra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Hira Humayun, Nina Subkhanberdina, Tim Lister y Sana Noor Haq, de CNN, contribuyeron con información.