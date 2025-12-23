El presidente de EE.UU. bautiza un nuevo tipo de buques de guerra: los “clase Trump”

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Simplemente llámalo “Trump EE.UU.”

Cuando llegue la próxima toma de posesión presidencial, el 20 de enero de 2029, es posible que no quede mucho que no lleve el nombre del “bautizador en jefe”.

El presidente anunció el lunes una nueva generación de acorazados repletos de nuevos misiles, armas nucleares y láseres. Inevitablemente, estos serán buques de la “Clase Trump”, continuando su frenética campaña de ponerle su nombre a todo.

La semana pasada, la nueva junta directiva del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, elegida personalmente por Donald Trump, votó a favor de incluir su nombre junto al del expresidente asesinado.

Trump confesó, sin mucho convencimiento, que estaba “sorprendido” por un honor que llevaba semanas insinuando anhelando.

Poco antes, el presidente se presentó en el recién nombrado Instituto Donald J. Trump para la Paz. Previamente, había desmantelado la ahora agencia Potemkin, que según la ley era independiente y financiada con fondos federales, y no le correspondía destruirla.

El año que viene, se podrán comprar medicamentos en TrumpRx. Los padres podrán abrir “Cuentas Trump” para recién nacidos. Los extranjeros adinerados accederán a comprar visas Trump Gold Card. El presidente está construyendo un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Sería sorprendente que no llevara su nombre.

Se proyecta que los barcos de la “clase Trump” ocupen su lugar en la “Flota Dorada” como un complemento marítimo al escudo antimisiles “Cúpula Dorada” que Trump también prevé para proteger a los habitantes de la nueva “Edad Dorada” que, según él, está disfrutando el país.

Es probable que la defensa de los nuevos acorazados genere un gran debate.

Trump tiene razón al afirmar que la Armada estadounidense se ha quedado atrás de China en cuanto a su inventario de buques y que el proceso de adquisición de nuevos navíos es notoriamente costoso y lento.

Si logra mejorar esto, dejará una valiosa dotación para Estados Unidos en alta mar.

Aun así, algunos expertos creen que los barcos gigantes son una reliquia romántica del pasado, que es mejor dejar en el épico documental de los años 50 “Victory at Sea”, que inmortalizó el heroísmo marítimo estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y que Trump mencionó el lunes.

En una época en la que los barcos no tripulados ucranianos devastaron la flota rusa del Mar Negro y en la de las armas hipersónicas, Estados Unidos podría beneficiarse de buques más pequeños, rápidos y ágiles.

El deseo de Trump de participar en el diseño de sus acorazados por ser una persona estética también parece una forma extraña de dirigir una armada.

Pero para ser justos con el presidente, él no ve la nueva flota solo como un tributo personal, sino como “símbolos inequívocos del poder nacional” y una fuente de muchos empleos en el sector manufacturero de Estados Unidos.

Los legados presidenciales tardan décadas en desarrollarse. Así que es demasiado pronto para decir si los barcos “Clase Trump” redefinirán la guerra naval y lo establecerán como un visionario, o si resultarán ser fracasos costosos como algunas empresas y casinos que llevaron su nombre, o juguetes efímeros de multimillonario, como la aerolínea Trump Shuttle o la carrera ciclista profesional Tour de Trump.

El anuncio de Trump en su palacio de invierno en Mar-a-Lago dijo mucho sobre él.

Rebosó de hipérboles y homenajes obligatorios de sus subordinados. Y, al grabar su nombre en la historia de nuevo, puso de relieve su culto a la personalidad.

“Estos son los mejores del mundo. Serán los más rápidos, los más grandes y, con diferencia, cien veces más potentes que cualquier acorazado jamás construido”, declaró Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su parte, argumentó que los nuevos buques dejarían a los futuros estadounidenses en deuda con su jefe. “Durante décadas, durante siglos, el pueblo estadounidense recordará y agradecerá al presidente Trump por tener la visión y la voluntad de invertir ahora mismo en las capacidades que necesitamos”.

No es normal que los presidentes pongan nombres a las cosas. Suelen tener la modestia de esperar el juicio de la historia y que una nación agradecida honre su servicio.

Los portaviones que llevan el nombre de John F. Kennedy y Gerald R. Ford se bautizaron años después de su muerte. El presidente Joe Biden anunció en enero que los futuros portaviones llevarían el nombre de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush

La Armada tiene una larga historia de honrar a los suyos.

El tipo de buques que los “clase Trump” presumiblemente ayudarán a reemplazar, la clase Arleigh Burke, recibió su nombre en honor a un valiente almirante que lideró grupos de destructores estadounidenses en la guerra del Pacífico, revolucionando las tácticas navales.

La Armada también cuenta con un buque que conmemora el legado naval de uno de los mayores adversarios políticos de Trump, John McCain.

El navío recibió originalmente el nombre del padre y el abuelo del difunto senador de Arizona, ambos almirantes. Sin embargo, posteriormente se le cambió el nombre para añadirle su homónimo.

En 2019, CNN informó que la Casa Blanca solicitó a la Armada que se asegurara de que el USS John S. McCain no fuera visible durante una visita de Trump a Japón en su primer mandato. La solicitud fue considerada impracticable por los altos mandos de la Armada.

La segunda administración de Trump se había centrado más en retirar nombres de los barcos. Hegseth despojó a un petrolero de la Armada del nombre Harvey Milk, que honraba a un activista por los derechos de los homosexuales, como parte de su campaña para erradicar la “basura progresista” y restaurar el espíritu guerrero en las fuerzas armadas.

Un hombre conocido por la Torre Trump, los hoteles Trump y los resorts de golf Trump en todo el mundo puede haber ofrecido una pista de su talento para inmortalizarse en piedra (y barcos) durante un recorrido por el Monte Vernon de George Washington en 2018.

“Si hubiera sido inteligente, le habría puesto su nombre”, comentó Trump sobre la propiedad, reveló un informe de Politico. “Tienes que poner tu nombre en las cosas o nadie te recuerda”.

Según se informa, el presidente y director ejecutivo de Mount Vernon, Doug Bradburn, le señaló a Trump que el primer presidente logró poner su nombre en la capital del país, lo que lo hizo reír y admitir un buen argumento.

Trump no espera que la historia dicte sentencia sobre sus dos mandatos. Su primer año de regreso a la Casa Blanca ha demostrado su desesperación por acaparar la atención en el presente y el aparente terror de que no sea recordado en el futuro.

Sin embargo, a menudo esto se percibe como inmodestia y denota inseguridad en el hombre más poderoso del mundo.

Los líderes extranjeros se dieron cuenta hace tiempo de que la mejor manera de complacer a Trump es satisfacer su necesidad de muestras exageradas de respeto. De ahí la avalancha de lujosas cenas de Estado, elogios, premios inventados como el Premio de la Paz de la FIFA, y regalos que fluyen a raudales, como un jumbo multimillonario desde Qatar.

Algunos críticos de Trump también argumentan que su obsesión por alterar el paisaje con grandes proyectos arquitectónicos para inmortalizar su propio nombre es una señal preocupante en alguien que desdeña la democracia e idolatra a los déspotas.

Condenan su reforma de la Casa Blanca, incluyendo la demolición del Jardín de Rosas para construir un patio estilo Mar-a-Lago y la demolición del Ala Este para su salón de baile.

El nuevo paseo de la fama presidencial de Trump entre la Casa Blanca y la mansión, que incluye retratos enmarcados en oro de sus predecesores y placas llenas de insultos al estilo juvenil de las redes sociales sobre sus antecedentes, ha suscitado preguntas sobre el estado mental del presidente de 79 años.

Y la tendencia de Trump a tener su nombre en todas partes suele ser desconcertante. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, por ejemplo, curiosamente felicitó a Kennedy, asesinado en 1963, por tener su nombre junto al de Trump en el exterior del centro de artes de Washington.

Pero la indignación que Trump despierta entre los liberales y los medios de comunicación es una táctica clásica para deleitar a los partidarios que lo aman.

Más seriamente, los intentos de Trump de hacer que su nombre sea omnipresente son una ventana a su cuestionable visión de que la presidencia le otorga poderes ilimitados para hacer lo que quiera.

Y desde hace tiempo es evidente que Trump, en parte, ve la presidencia y sus vastos poderes como un vehículo para promocionarse, incluso cuando eso significa poner su propio nombre en el monumento conmemorativo de otro hombre.

Su arrebato de nombres también conlleva riesgos políticos en un momento en que millones de estadounidenses luchan por hacer frente a los altos precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica.

Trump facilita que sus críticos argumenten que le preocupan más sus prioridades personales que las de los estadounidenses. Esto podría explicar el deterioro de sus índices de aprobación y la caída de la confianza pública en su gestión económica.

En última instancia, la decisión de Trump de poner su nombre en una nueva clase de acorazados es sólo uno de los miles de giros extraordinarios en dos mandatos que destrozaron las expectativas sobre cómo debería comportarse un presidente.

Podría pasar los próximos tres años poniendo su nombre en todas partes. Pero será igual de fácil para el próximo presidente demócrata borrarlo de edificios y barcos.

Los grandes legados presidenciales se forjan con hechos. El mayor legado de Washington no fue haber dado su nombre a la capital de su nuevo país, sino su negativa consciente a comportarse como un rey.

