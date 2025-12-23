Venezuela anuncia una ley con penas de hasta 20 años para quienes “respalden la piratería y el bloqueo” naval de EE.UU.

Por Sol Amaya, CNN en Español

En medio de la creciente tensión, y cuando la administración de Trump ya lleva incautados dos buques petroleros, Venezuela anunció una ley que impone penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes respalden “piratería y bloqueo” naval de Estados Unidos.

Según detalló Nicolás Maduro en un acto transmitido por VTV, la normativa se llama Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo.

“Es una ley especial para hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional”, dijo Maduro.

“Esta prueba que nos está poniendo la vida es lo que necesitábamos para dar el salto económico y liberarnos del petróleo (de la dependencia petrolera)”, resaltó Maduro, al referirse a la incautación de embarcaciones petroleras con crudo venezolano por parte del Comando Sur de EE.UU. “Esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuertes como economía, como país soberano”, resaltó Maduro.

La normativa fue aprobada en una primera discusión este lunes y hoy se votaría para su aprobación final. Hasta ahora no existe un texto definitivo de la ley y de sus penas concretas.

Giuseppe Alessandrello, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, que anunció la ley, dijo que va dirigida a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería bloqueo u otros ilícitos internacionales, contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras”. Alessandrello detalló que “serán sancionados con prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en Bolívares equivalente a entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”.

“Esta ley busca proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población”, aseguró el diputado.

La semana pasada, Trump ordenó un bloqueo “completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Hasta el momento fueron incautados dos buques, que se dirigían en última instancia a Asia. Un tercer buque fue perseguido, pero no pudieron interceptarlo.

Estas medidas son el paso más reciente de la administración de Trump para presionar a Venezuela, en medio de la creciente tensión en el Caribe por los ataques a embarcaciones que, dice EE.UU. sin presentar pruebas, transportan drogas.

Este lunes, Trump fue consultado sobre su objetivo final con el país. Aunque reiteró la posibilidad de realizar ataques terrestres, no respondió directamente a la consulta.

“No hay respuesta. Él puede hacer lo que quiera. Tenemos una Armada enorme, la mayor que hemos tenido, y la mayor que hemos tenido en Sudamérica”, dijo Trump. Cuando le preguntaron si intentaba forzar la salida de Maduro, el presidente de EE.UU. Dijo: “Bueno, creo que probablemente sí. No puedo decirlo”, y agregó: “Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera”.

Con información de Kevin Liptak y Donald Judd, de CNN