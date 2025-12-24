Arrestan a la madre de Melodee Buzzard, la niña de nueve años asesinada cuyo cuerpo fue hallado en Utah

Por Josh Campbell, Michelle Watson y Elizabeth Wolfe, CNN

La búsqueda multiestatal de Melodee Buzzard, una niña californiana desaparecida de 9 años, concluyó con el descubrimiento de sus restos en una zona rural del sur de Utah, anunciaron las autoridades el martes.

Miembros de la oficina del sheriff y del FBI arrestaron a Ashlee Buzzard, la madre de Melodee, el martes por la mañana, acusada de homicidio premeditado, según informó el sheriff forense del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

Las autoridades afirman que intentó ocultar deliberadamente sus pasos, por ejemplo, al entrar en gasolineras con un coche de alquiler marcha atrás, para evitar ser detectada por las cámaras de vigilancia.

En el juicio, la madre enfrentará varias “alegaciones especiales” debido a la brutalidad del presunto delito, incluyendo el uso de una pistola 9mm y actos de excepcional “crueldad, vileza o insensibilidad”, según una denuncia penal presentada el miércoles y obtenida por la filial de CNN KEYT.

El cuerpo fue descubierto por una pareja que tomaba fotos en una zona remota del condado de Wayne, Utah, según Brown. Las autoridades del condado de Wayne indican que el cuerpo se encontraba cerca de una carretera con objetos que sirven como evidencia.

Los restos no pudieron ser identificados de inmediato, añadió, pero “era evidente que la fallecida era una persona de sexo femenino que había fallecido por heridas de bala en la cabeza”.

Pero el análisis de ADN reveló una coincidencia de ADN familiar con la madre de Melodee, añadió.

Un laboratorio forense de Utah tardó menos de 24 horas en relacionar el cuerpo con la desaparición de Melodee, declaró el sheriff del condado de Wayne, Micah Gulley.

Los fiscales pedirán a un jurado que considere que Melodee era “particularmente vulnerable” y que Buzzard “se aprovechó de una posición de confianza” para llevar a cabo el asesinato, según la denuncia.

“Hemos recuperado una cantidad significativa de pruebas que indican claramente que este atroz crimen fue cometido por Ashlee Buzzard, la madre de Melodee, y la persona en quien más confiaba en este mundo”, declaró Brown en una conferencia de prensa.

Los investigadores no tienen el arma homicida ni han establecido un motivo, y añaden que Buzzard se muestra “poco cooperativa”, según informaron las autoridades el martes.

Buzzard comparecerá en la corte el viernes, según la denuncia. CNN está intentando determinar si tiene un abogado.

La abuela paterna de Melodee, Lilly Denes, declaró el martes por la mañana a KEYT y KSBY, afiliadas de CNN, que la oficina del sheriff le informó que se había descubierto el cuerpo de Melodee.

“Es muy triste para nosotros, especialmente porque mañana es Nochebuena y, ya saben, el resto de mis nietos vuelven a casa”, declaró Denes a KEYT el martes.

Dijo que fue la primera persona a la que la policía notificó que la menor había fallecido.

“Ahora está allá con su papá”, dijo Denes. El padre de Melodee, hijo de Denes, murió en un accidente de motocicleta cuando Melodee era una bebé.

CNN contactó a Denes para obtener comentarios.

Brown repasó el martes una cronología que explicaba lo que llevó a los investigadores al cuerpo de Melodee.

Buzzard salió de viaje por carretera con su hija de nueve años el 7 de octubre, cuando las imágenes de vigilancia captaron a la niña en una agencia local de alquiler de coches vestida con lo que parecía ser un disfraz, informaron las autoridades.

Melodee llevaba una sudadera con capucha sobre la cabeza y “lo que parece ser una peluca más oscura y lisa que su cabello natural”, según informó previamente la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara. “Los investigadores creen que la peluca podría haber sido utilizada para alterar su apariencia”.

El auto de alquiler recorrió Nebraska, Utah, Arizona, Nevada y Kansas antes de regresar a su casa en Lompoc, a unos 88 kilómetros al noroeste de Santa Bárbara, informaron las autoridades.

En algún momento del viaje, Buzzard cambió la matrícula del vehículo que había alquilado por una de Nueva York, declaró Brown el martes.

“Los investigadores han confirmado que Ashlee fue vista regresando a su residencia en Lompoc el 10 de octubre, conduciendo el mismo vehículo de alquiler con el que salió el 7 de octubre, pero Melodee no estaba en el auto”, indicó previamente la oficina del sheriff.

La niña fue vista por última vez en un video de vigilancia con su madre en el lado de Colorado de la frontera entre Colorado y Utah el 9 de octubre, según Brown.

Los detectives, según Brown, ahora creen que Melodee fue asesinada poco después de esa parada.

Melodee fue reportada como desaparecida días después, el 14 de octubre, no por un familiar, sino por un administrador escolar preocupado por su prolongada ausencia.

Al día siguiente, 15 de octubre, los detectives cumplieron una orden de registro en la casa de Buzzard, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

El 30 de octubre, los detectives del sheriff, junto con el Equipo de Respuesta a Evidencias del FBI, cumplieron órdenes de registro posteriores en la casa de Buzzard, así como en un almacén y un auto que había alquilado recientemente, según los investigadores.

Se recuperó un casquillo de bala durante el registro de la casa, dijo Brown, y durante el registro del auto alquilado se localizó una munición real similar, añadió Brown.

El 17 de diciembre, la ATF encontró casquillos de bala de la escena del crimen en Utah vinculados a un casquillo de bala encontrado en la residencia de Buzzard, según las autoridades.

“La premeditación y la crueldad, a sangre fría y con una sofisticación criminal… se usaron para planear el crimen”, dijo Brown.

La crueldad con la que se cometió, añadió, fue impactante.

“Es increíble simplemente pensar que una madre pudiera hacerle esto a su hija”, declaró Lizabeth Meza, tía de Melodee, a KSBY, afiliada de CNN.

The-CNN-Wire

Con información de Danya Gainor, Sophia Peyser y Holly Yan, de CNN.