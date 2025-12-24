Estados liderados por demócratas demandan al Gobierno Trump por plan que limita atención transgénero a menores

Por Tierney Sneed, CNN

Dieciocho estados con mayoría demócrata y la ciudad de Washington presentaron una demanda el martes para impugnar una nueva política del Gobierno Trump que busca prohibir la atención a personas transgénero menores de edad en hospitales financiados con fondos federales.

La nueva propuesta y la batalla legal que ha generado constituyen el último frente en la batalla por los derechos y la atención médica de las personas transgénero.

La última propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos se centra en la prestación de atención hospitalaria basada en la identidad de género a menores transgénero. Sin embargo, el Gobierno también ha tomado medidas para atacar la atención médica para personas transgénero de todas las edades, como parte de una amplia campaña contra los derechos de las personas transgénero que ha incluido la prohibición de su participación en las fuerzas militares, la eliminación de las referencias a personas transgénero en los sitios web gubernamentales y el fin de los programas de recopilación de datos sobre problemas de salud relacionados con las personas transgénero.

La demanda de los estados se centra en una propuesta, anunciada en una declaración del 18 de diciembre por el secretario del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para atacar a los hospitales que brindan atención médica para personas transgénero, como bloqueadores de la pubertad, a menores, prohibiéndoles participar en programas federales de salud como Medicare y Medicaid.

Kennedy alegó que los procedimientos no cumplían con los estándares de atención reconocidos profesionalmente.

Los demandantes alegan que esta política violaría la Ley de Procedimiento Administrativo, que impone restricciones a la implementación de políticas por parte de las agencias del poder Ejecutivo. Los estados afirman que la política interfiere ilegalmente en la administración de Medicaid y que les impide regular las prácticas médicas dentro de sus fronteras.

“Las decisiones sobre atención médica deben ser tomadas por los pacientes, las familias y sus proveedores, no por políticos que hacen afirmaciones falsas sobre la seguridad de la atención”, declaró la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado anunciando la demanda.

Los otros estados que interpusieron la demanda son Oregon, Washington, Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Pensilvania, Vermont y Wisconsin, así como el Distrito de Columbia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jamie Gumbrecht y Sarah Owermohle, de CNN.