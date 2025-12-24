Incumplió un control de ICE al no enviar una foto y ahora tiene una tobillera electrónica: “Me siento humillada, fracasada”

Por Anabella González, Krecyte Villarreal y Susana Erazo, CNN en Español

Hace tres años que Tatiana Arévalo llegó a Estados Unidos y, desde entonces, lo más difícil que le tocó atravesar es su presente. Hace un mes que las autoridades de inmigración le colocaron una tobillera electrónica luego de que incumpliera con una medida de control al no enviar una foto, un requisito que era parte fundamental de su trámite migratorio.

Tatiana está en proceso de asilo en EE.UU. por violencia doméstica, luego de dejar su país natal, Colombia, por situaciones que vivió con una expareja.

Entre las medidas de control, las autoridades le solicitaban semanalmente una foto de supervisión mediante una aplicación especial. Ella cambió su celular y dice que no recibió la notificación del sistema para tomarse la imagen. En el siguiente control migratorio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le informaron que por incumplir esa medida le colocarían un dispositivo de monitoreo electrónico en el tobillo.

“Me siento humillada, fracasada. Pero no todos los días se gana, no todos los días hay fuerzas, y eso también es válido reconocerlo”, contó en uno de los videos que publicó en Instagram para contar sobre el grillete a sus más de 300.000 seguidores.

Ingeniera industrial y nacida en Colombia, Tatiana ejerció su profesión durante siete años en una constructora de su país. Pero una relación violenta con una expareja la llevó a dejar su patria. Primero emigró a Nueva Zelanda, donde vivió durante un año, y tras un regreso breve a Colombia en el que las situaciones de violencia continuaron, decidió irse a Estados Unidos.

Una amiga de su hermana vivía en San José, California, y ese lugar se volvió un destino posible donde ella podía empezar una vida nueva. Y así fue. Motivada por las consultas de otros latinos sobre cómo fue su proceso para emigrar, comenzó a crear contenido sobre ese tema.

En sus redes sociales cuenta a sus seguidores cómo es la vida para un inmigrante en EE.UU. y lo que ella aprendió en ese camino. Orienta, guía y da contención emocional a inmigrantes latinos que, como ella, buscan otro rumbo a miles de kilómetros de su casa.

Tatiana sabe de momentos difíciles y este es otro difícil para ella. El día en que llegó a la cita de control con las autoridades de inmigración dice que en cuanto vio lo que había sobre la mesa supo lo que vendría después: “Yo vi esos cables y yo dije ‘esto es un grillete, y yo creo que ese grillete es para mí’. Y efectivamente (…)”.

Como parte de los requisitos, las autoridades le pedían una foto de supervisión semanal a través de SmartLINK, una aplicación móvil que permite monitorear a las personas con una base de datos, confirmación de ubicación y un mecanismo para comunicarse fácilmente con ICE.

La aplicación forma parte de los tres tipos de tecnología para garantizar el cumplimiento de las condiciones de liberación que son informes telefónicos y monitoreo mediante GPS. Esa semana, ella dice que había cambiado su celular y no se percató de la notificación que recibía cada martes.

ICE estipula en su página que estos tres tipos de tecnología son alternativas que evitarían una posible detención. Según la agencia, a septiembre de 2024, menos del 10 % de los participantes del programa de Alternativas a la Detención de ICE tenían asignado un dispositivo corporal. CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional por comentarios con relación al uso de estos dispositivos y está a la espera de una respuesta.

A Tatiana le encanta nadar, pero desde que tiene la tobillera es una actividad que le cuesta mucho hacer y, sobre todo, disfrutar. Casi escondida, elige los horarios nocturnos o menos concurridos para poder entrar a la pileta. Se acerca al borde cubierta con una toalla y apenas la suelta cuando se sumerge. “Ya no puedo nadar. Me pueden ver niños, personas que no me conocen que me pueden juzgar… Me da mucha vergüenza en las áreas sociales que vean el grillete”, cuenta.

Hace más de un mes que dejó de usar pantalones ajustados, faldas y cualquier tipo de vestimenta que deje ver el dispositivo. También evita usar los ascensores porque dice que la tobillera a veces emite sonidos y le avergüenza que otras personas los escuchen.

En su trabajo y en su vida diaria, quienes la conocen ya saben las circunstancias por las que tiene el dispositivo electrónico. Pero en lugares públicos ella intenta ocultar lo más posible la tobillera porque, dice, quienes la vean pueden pensar que la tiene por ser “una criminal” o haber cometido algún delito. “Lo más difícil de tener un grillete no es el peso en sí del grillete, sino sentir el juicio de otras personas”, dice.

Las autoridades le advirtieron que, si no cumple con las medidas, habrá controles más agresivos. Mientras tanto, ella envió mediante sus abogados una petición para que le retiren el dispositivo cuanto antes, adjuntando cartas de recomendación de algunas organizaciones sociales para las que trabaja, que, según dice, dan cuenta de que es una persona trabajadora, honesta y confiable.

Como voluntaria de distintas organizaciones sociales, Tatiana ha realizado y participado de varios eventos de la comunidad latina inmigrante y también en apoyo a mujeres latinas. “Nos vulneran bastante por el hecho de ser inmigrantes, ser latinas y ser mujeres. Yo intento siempre dar ese mensaje de que intenten ser independientes, que emprendan, que se superen”.

Tatiana tenía fecha para presentarse en la Corte en abril de 2026, pero cuenta que hace un tiempo le notificaron que esa cita se trasladaba a 2028. Conoce muchos casos en los que, después de la tobillera electrónica, el próximo paso es llevarlos a un centro de detención, dice. Ese es su temor.

“Uno no se imagina que esto le va a pasar a uno”, cuenta Tatiana.

Entonces intenta vivir un día a la vez. “Pensar en el mañana con un grillete puesto la verdad sí causa un poquito como de ansiedad, de preocupación. Entonces creo que mi terapia es este día y eso es lo que tengo. Si mañana llega una prueba, seguramente Dios me va a dar las fuerzas para vivir la prueba que llegue mañana”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.