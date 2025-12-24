La espera por los resultados de las elecciones golpea a los pequeños empresarios de Honduras

Por EFE

La incertidumbre por el retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras ha impactado gravemente a pequeños y medianos empresarios, con una caída de ventas de hasta el 85 %, según los gremios. La prolongada crisis política genera miedo, frena el consumo y ahoga al sector en plena temporada navideña.

“Nos está afectando bastante porque hay gente que le da miedo salir porque dicen ‘vamos a cualquier feria (mercado) a comprar y en eso se ponen a hacer relajos’ (manifestaciones, a veces violentas, algunas frente al centro de acopio de todo el material electoral)”, dijo Libni Castejón, quien se dedica a la venta de verduras y vegetales en un populoso mercado de la capital hondureña.

“Cada día estamos peor, hay gente que dice que hubo fraude, pero también hay gente que no entiende que a la gente engrandecida nadie la quiere, y Salvador (Nasralla, candidato del conservador Partido Liberal) solo sabe decir fraude. Nosotros, la verdad, no sabemos, pero el hondureño está enojado por menospreciar a la gente pobre por lo que él hace”, agregó.

Castejón, quien compra para vender algunos de los productos que ofrece a sus clientes y otros los cultiva en Tatumbla, un pequeño pueblo cercano a Tegucigalpa, señaló que este año, con ocasión de las fiestas de Navidad, no esperaban “ventas tan bajas”.

La situación tampoco ha sido buena para Tony Mena, quien en el mismo mercado, situado frente al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, vende carne de res y de cerdo, que es la que más consumen los hondureños en Navidad y Nochevieja.

Mena expresó que ha existido “miedo” entre sus clientes, por el ambiente de violencia que muchos hondureños presagiaban para el día de las elecciones, lo que hizo que varios se abastecieran de todos los alimentos que pudieron antes del 30 de noviembre.

“Gracias a Dios no pasaron acontecimientos como los que alguna gente esperaba. Ahora llevamos casi un mes y seguimos en una situación de incertidumbre”, enfatizó.

La situación ha sido diferente para Edwin Rivas, un vendedor de frutas y hojas de plátano para envolver los tradicionales tamales, quien dijo a EFE que la crisis electoral no le ha afectado en “nada” y que sus ventas están “normal, igual que en otros años”.

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el conteo electoral con el 40,27 %, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,53 %.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue en tercer lugar con el 19,19 % de los votos, cuando se han escrutado el 99,93 % de las actas.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados.

Para el presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa, Victorino Carranza, se está ante una “situación caótica” y “desesperante” para la micro y pequeña empresa en Honduras.

Según el dirigente empresarial, la prolongada incertidumbre política ha provocado una caída de las ventas de “hasta un 85 %”, un desplome que mantiene al sector “ahogado”, sin liquidez y con graves dificultades para sostener la actividad productiva.

“No hay trabajo, no hay dinero. Las ventas han caído como nunca antes”, subrayó Carranza, e instó al CNE a actuar con celeridad, transparencia y apego a la ley para concluir el proceso electoral, y a las fuerzas políticas a actuar con “responsabilidad” para evitar un mayor deterioro de la economía y la estabilidad social.

“Los políticos deben sentarse y utilizar el diálogo para lograr una convivencia de paz y armonía, para que todos ganemos”, enfatizó Carranza, al insistir en que la micro y pequeña empresa, que genera alrededor de dos millones de empleos y constituye uno de los principales motores de la economía nacional, necesita estabilidad, reglas claras y un entorno de confianza.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.