“Se ha perpetuado este ciclo informativo”: crece la frustración en la órbita de Trump por los últimos documentos de Epstein

Por Adán Cancryn, CNN

Cuando el Departamento de Justicia publicó el viernes un primer lote de archivos de Jeffrey Epstein que incluía fotografías del expresidente Bill Clinton, los funcionarios de la Casa Blanca se apresuraron a amplificar la importancia de los nuevos documentos.

Pero días después, en medio de un segundo hallazgo que contiene varias referencias al presidente Donald Trump, la Casa Blanca está impulsando una visión diferente: no creas todo lo que ves.

El martes, funcionarios de Trump restaron importancia a la reciente divulgación de más de 30.000 archivos relacionados con Epstein, desestimando la importancia de los materiales y sugiriendo que algunos de los que mencionaban a Trump no estaban verificados o incluso eran pura invención.

Mientras el resto de Washington examinaba minuciosamente los registros que mostraban que Trump voló repetidamente en el avión de Epstein, asesores de la Casa Blanca intentaron destacar otros asuntos que el presidente está más interesado en abordar.

El cambio de mensaje —el último de un esfuerzo en gran medida infructuoso del Gobierno para tomar el control de la historia— ha generado frustración en la órbita de Trump y en partes de la Casa Blanca, donde algunos vieron la respuesta confusa de los últimos días como solo el último tropiezo en un año de errores relacionados con Epstein y desconcertantes fallos de comunicación.

“Ha sido confuso y agravante”, declaró Matthew Barlett, estratega republicano y exfuncionario designado por Trump en su primer mandato, sobre los mensajes contradictorios de la administración. “Ha perpetuado este ciclo de noticias, sigue causando un enorme dolor de cabeza a la Casa Blanca y a la administración, y no veo ninguna solución a corto plazo”.

Los nuevos registros reavivaron el debate sobre la exhaustividad de las revelaciones del Departamento de Justicia y el grado en que la administración ha cumplido con la ley que exige su divulgación.

El Departamento de Justicia pareció intentar adelantarse a cualquier revelación desfavorable para Trump, haciendo un llamado al escepticismo al analizar los nuevos materiales, al menos en lo que respecta a las afirmaciones sobre el presidente.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, declaró el Departamento de Justicia, y añadió que “si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”.

Un funcionario de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios más allá del comunicado del Departamento de Justicia.

En cuanto a Trump, el locuaz presidente pasó la mitad del día en el campo de golf antes de regresar discretamente a Mar-a-Lago. Para las 2:00 p.m., hora de Miami, los funcionarios habían declarado un límite, lo que significaba que no se vería ni se sabría de Trump durante el resto del día.

El silencio casi total del mundo de Trump representó un marcado contraste en comparación con apenas unos días atrás, cuando asesores y aliados se apresuraron a hacer circular las numerosas fotos de Clinton en los archivos de Epstein como parte de un intento de ejercer nueva presión sobre los demócratas.

Y subrayó la lucha continua de la Casa Blanca para gestionar una saga que ha frustrado a Trump y a sus principales asesores y lo ha herido políticamente, incluso cuando su base MAGA sigue profundamente involucrada en el caso Epstein y la controversia no muestra señales de desaparecer.

“Esto es horrible. Trump me llamó traidora por luchar contra él para que se publicaran los archivos de Epstein y por apoyar a las mujeres que fueron violadas, encarceladas en cubículos y traficadas con hombres”, publicó la representante republicana Marjorie Taylor Greene en X el martes, refiriéndose a una imagen de la última filtración de documentos. “Solo gente malvada ocultaría esto y protegería a quienes participaron. Rezo por estas mujeres”.

Greene, quien fuera una firme aliada de Trump, ha roto relaciones con el presidente en los últimos meses, en parte por el caso Epstein.

Después de que la administración pasó el viernes y gran parte del fin de semana destacando las apariciones de Clinton en los archivos, Trump el lunes socavó la campaña al expresar simpatía por el expresidente demócrata y criticar a quienes habían presionado para la publicación de los archivos.

“No me gustan las fotos de Bill Clinton. No me gustan las fotos de otras personas”, afirmó Trump. “Me parece terrible”.

Ni Trump ni Clinton han sido acusados ​​de ningún delito penal en relación con Epstein y ambos han insistido en que no han cometido ningún delito. Un representante de Clinton solicitó al Departamento de Justicia que publicara todos los archivos relacionados con el expresidente.

La Casa Blanca ha cambiado repetidamente su postura sobre los archivos de Epstein durante los últimos 11 meses, presionada por la insistencia de algunos funcionarios de la administración, cuando estaban fuera del gobierno, de que los materiales debían hacerse públicos para exponer a infractores de alto perfil.

Desde su regreso al cargo, Trump libró una extensa campaña contra la publicación de los documentos que distanciaron a aliados cercanos y lo enemistaron con su base, solo para sucumbir a la abrumadora presión del Congreso y promulgar una ley que exige al Departamento de Justicia hacer públicos todos sus materiales.

El conflicto actual no solo le costó credibilidad a Trump ante aquellos que se preocupan profundamente por el asunto, dijeron los asesores, sino que ahora continúa distrayendo la atención de una serie de cuestiones más críticas en las que la administración podría haberse centrado de otro modo.

“Lo entiendo, importa en Twitter, TikTok y Facebook. Pero no es donde la mayoría de la gente está ahora mismo”, indicó un asesor de Trump sobre la atención que rodea a Epstein. “Donald Trump necesita salir a diario y hablar de cómo está haciendo que la vida de la gente sea más asequible”.

El martes, los funcionarios de la Casa Blanca intentaron aplicar ese consejo, centrando sus esfuerzos públicos en promocionar nuevas señales de crecimiento económico y promover diversas prioridades políticas de Trump.

Por la tarde, por ejemplo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había publicado o republicado en X más de tres docenas de veces, principalmente sobre asuntos económicos.

Y más tarde, la Casa Blanca comenzó a transmitir en vivo un video animado que mostraba a Trump leyendo la “lista negra de Papá Noel”, con las palabras: “Sin carbón. Solo deportación”.

Aun así, en cierto momento, incluso Leavitt abordó brevemente el asunto de Epstein, amplificando una declaración del Departamento de Justicia que afirmaba que una supuesta carta firmada por “J. Epstein” y dirigida al delincuente sexual convicto Larry Nassar era falsa.

La carta hacía una aparente referencia a Trump, aunque no lo identificaba por su nombre, con una escabrosa afirmación: “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes”.

“El hecho de que el Departamento de Justicia publique un documento no implica que las alegaciones o afirmaciones contenidas en él sean veraces”, declaró el Departamento de Justicia. “Sin embargo, el Departamento de Justicia seguirá publicando todo el material requerido por ley”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.