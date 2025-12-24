Zelensky ofrece concesiones de paz y pone la pelota en la cancha de Putin

Análisis de Victoria Butenko y Nathan Hodge, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó su renovada disposición a hacer concesiones en varios puntos clave de la negociación que han amenazado con estancar el incipiente proceso de paz con Moscú, poniendo así la pelota en la cancha de Rusia.

En una reunión con periodistas inusualmente franca y de amplio alcance el martes, Zelensky ofreció nuevos detalles sobre un plan de 20 puntos que describió como “un documento fundamental para el fin de la guerra, un documento político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y Rusia”. El líder ucraniano también abordó los detalles de las garantías de seguridad entre Ucrania, Estados Unidos y los países europeos, que serían una parte crucial de cualquier acuerdo de paz con Rusia.

Zelensky afirmó que esperaba recibir una respuesta de Moscú este miércoles después de que la parte estadounidense se pusiera en contacto con el Kremlin.

El borrador del acuerdo de 20 puntos representa una versión reducida del plan original de 28 puntos que Estados Unidos discutió previamente con la parte rusa. En sus comentarios, Zelensky describió lo que, según la parte ucraniana, sería un compromiso aceptable para retirar a sus militares de las zonas de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que actualmente no están bajo el control de las fuerzas rusas.

Esta zona incluye el “cinturón de fortalezas” de ciudades ucranianas fortificadas, como Kramatorsk y Sloviansk, en la región de Donetsk, que actualmente obstaculizan cualquier posible avance ruso hacia el interior de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que Ucrania debe ceder efectivamente la totalidad de Donetsk para que un plan de paz funcione.

Al detallar la postura de su país, el presidente de Ucrania afirmó que Rusia tendría que llevar a cabo una retirada de sus fuerzas equivalente al territorio cedido por los militares ucranianos, estableciendo así una zona desmilitarizada alrededor de algunas de las líneas de frente actuales.

“Si establecemos una zona económica libre aquí, que prevea una zona prácticamente desmilitarizada —lo que significa que se retiran las fuerzas pesadas de esta área— y la distancia, por ejemplo, es de 40 kilómetros (podrían ser cinco, diez o cuarenta kilómetros), entonces, si estas dos ciudades, Kramatorsk y Sloviansk, constituyen nuestra zona económica libre, los rusos tendrían que retirar sus militares en cinco, diez o cuarenta kilómetros”, declaró Zelensky.

Entre otros puntos clave del borrador del plan esbozado por Zelensky, incluyendo las revisiones propuestas por Kyiv:

• Una afirmación de la soberanía de Ucrania y un acuerdo de no agresión entre Rusia y Ucrania;

• Garantías de seguridad proporcionadas a Ucrania por Estados Unidos, la OTAN y los países europeos que, de acuerdo con Zelensky, reflejarían el Artículo 5, el principio fundamental de la OTAN de legítima defensa mutua. El plan exigiría una respuesta militar y el restablecimiento de sanciones contra Moscú si Rusia invade Ucrania, pero las garantías se rescindirían si Ucrania lanza un ataque contra Rusia o abre fuego contra territorio ruso sin provocación;

• Un paquete de desarrollo para apoyar la recuperación económica de Ucrania tras la guerra, que incluye la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en tecnología, centros de datos e inteligencia artificial, así como inversiones en el sector del gas natural ucraniano por parte de empresas estadounidenses. Zelensky estimó que las pérdidas económicas totales causadas por la guerra ascendieron a US$ 800.000 millones;

• Una propuesta de compromiso para la operación de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente en manos de Rusia. Zelensky afirmó que Ucrania propone que la central sea operada por una empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, con el 50 % de la producción eléctrica destinada a Ucrania y el resto a manos de Estados Unidos;

• La retirada de los militares rusos de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Járkov;

• Un acuerdo legalmente vinculante, cuya implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por el presidente de EE.UU., Donald Trump; y…

• Un alto el fuego total que entrará en vigor inmediatamente una vez que todas las partes lo acuerden.

El control del territorio es el punto más complejo de cualquier acuerdo, junto con la posible secuencia de eventos. Zelensky también habló extensamente sobre un posible referéndum nacional en Ucrania que formalizaría el fin de la guerra.

“La gente podría entonces elegir: ¿nos conviene este final o no?”, dijo. “Ese sería el referéndum. Un referéndum requiere al menos 60 días. Y necesitamos un alto el fuego real durante 60 días; de lo contrario, no podemos mantenerlo. En otras palabras, el referéndum no sería legítimo”.

Zelensky afirmó que no se puede esperar que las personas que viven en territorios controlados por Rusia emitan un voto justo.

“Pero en el territorio que controlamos, donde efectivamente se puede celebrar un referéndum legal y justo, el proceso de votación y preparación —al igual que, por cierto, las posibles elecciones de las que hablan nuestros socios— debe desarrollarse en condiciones de seguridad”, declaró. “Sin seguridad, la legitimidad también está en duda. Explicamos todo esto a nuestros socios”.

Ucrania ha estado bajo presión para celebrar elecciones lo antes posible tras la firma de un acuerdo. Putin ha mantenido durante mucho tiempo que el Gobierno de Kyiv no es legítimo y que Ucrania debe celebrar elecciones para que un acuerdo de paz funcione. El mandato presidencial de Zelensky expiró en 2024, pero las elecciones no pueden celebrarse bajo la ley marcial impuesta tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Estas medidas de guerra han sido ratificadas por el parlamento ucraniano.

El esfuerzo de paz del Gobierno de Trump, liderado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, ha avanzado lentamente en las últimas semanas. Durante el fin de semana, una delegación ucraniana encabezada por el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, se reunió por separado con sus homólogos estadounidenses en conversaciones que Witkoff describió como “constructivas y productivas”.

En declaraciones a la prensa este miércoles en una conferencia telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Dmitriev proporcionó a Putin “un informe detallado sobre los resultados de su viaje a Miami. Con base en esta información, Moscú formulará sus próximos pasos y continuará los contactos en un futuro muy próximo a través de los canales existentes”.

Peskov se negó a dar detalles, afirmando que Moscú consideraba “contraproducente” hablar de las negociaciones en la prensa.

