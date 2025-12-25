Corea del Norte revela nuevas imágenes de su primer submarino “de propulsión nuclear”

Por Gawon Bae y Brad Lendon, CNN

Corea del Norte difundió este jueves nuevas imágenes de lo que afirma es su primer submarino de propulsión nuclear, una enorme embarcación comparable en tamaño a algunos de los submarinos de ataque de la Marina de Estados Unidos.

Las fotografías publicadas por medios estatales muestran al líder Kim Jong Un inspeccionando el submarino de misiles guiados en una instalación de construcción cubierta, lo que indica que aún no ha sido lanzado al agua.

La construcción de un submarino de propulsión nuclear ha sido durante años una de las metas de Kim, quien habló por primera vez de este proyecto en un congreso del partido gobernante en 2021, pero el hecho de que su rival, Corea del Sur, haya recibido recientemente el visto bueno del Gobierno de Donald Trump para avanzar en sus propios submarinos nucleares parece haber añadido urgencia a los planes de Kim.

Este tipo de embarcaciones ofrece múltiples ventajas. Pueden permanecer sumergidas durante largos periodos, prácticamente años, si cuentan con suficientes provisiones para la tripulación, mientras que la mayoría de los submarinos de propulsión convencional deben salir a la superficie para obtener aire para hacer funcionar los motores diésel, que a su vez cargan las baterías para funcionar en profundidad.

También son generalmente más rápidos que los submarinos de propulsión convencional y, en muchos casos, más silenciosos. Actualmente, solo Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido e India poseen esta tecnología.

Las imágenes difundidas este jueves muestran que se ha logrado un progreso sustancial en el submarino, cuya existencia fue anunciada por primera vez en marzo.

Los medios de comunicación estatales afirmaron que el buque tenía un desplazamiento de 8.700 toneladas, lo que lo equipara a la mayoría de los submarinos de ataque de propulsión nuclear de la clase Virginia de la flota estadounidense.

Este jueves, Kim volvió a subrayar la importancia de estas embarcaciones para la política de defensa de Pyongyang, que, según él, se basa “literalmente… en el poder ofensivo más fuerte”, según un informe de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).

“Consideramos que la capacidad ofensiva superpoderosa es el mejor escudo para la seguridad nacional en el desarrollo de las Fuerzas Armadas”, citó KCNA a Kim.

Al mencionar el respaldo de Estados Unidos, Kim afirmó que la construcción de un submarino de propulsión nuclear por parte de Corea del Sur era una acción que violaba la seguridad de Corea del Norte y constituía una amenaza a la que había que hacer frente, de acuerdo con el informe.

Sin embargo, Pyongyang es la responsable del aumento de las tensiones en la península coreana, afirmó Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad Ewha Womans de Seúl.

Kim “probablemente tiene razón al afirmar que la acumulación de submarinos de propulsión nuclear aumentará la inestabilidad en la península coreana, pero él mismo es el responsable de la carrera armamentística”, dijo Easley.

“Es Pyongyang quien rechaza la diplomacia con Seúl, amenaza a sus vecinos con armas nucleares y profundiza el sufrimiento de su propio pueblo al dedicar enormes recursos a la dictadura militar en lugar de al desarrollo económico”, afirmó.

Kim ha supervisado una amplia expansión de las capacidades militares de su país como parte del plan quinquenal presentado en 2021.

Entre ellas se incluyen una serie de misiles, entre los que se encuentran misiles balísticos que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, vehículos hipersónicos que podrían ser difíciles de interceptar y, en el mar, dos nuevos destructores con lanzamisiles guiados.

El segundo de ellos fue noticia a principios de este año cuando volcó durante su botadura. Posteriormente, el buque de guerra fue reflotado y, al parecer, reparado.

La construcción de los destructores y los submarinos nucleares representa “un gran avance en el refuerzo de la capacidad de combate de nuestras flotas”, dijo Kim mientras inspeccionaba el nuevo submarino, de acuerdo con la KCNA.

No obstante, aun así, Easley señala que la flota de Corea del Norte sigue siendo inferior a la del Sur, que cuenta con algunos de los mejores destructores lanzamisiles guiados del mundo y nuevos submarinos de propulsión convencional.

“Kim puede darse cuenta de que ha calculado mal una vez que observe la tecnología superior de Corea del Sur”, dijo Easley.

La posible ventaja de Corea del Norte sería contar con submarinos de propulsión nuclear antes que su vecino del sur.

Corea del Sur los ha querido durante décadas, pero un acuerdo nuclear de hace décadas con Estados Unidos le ha impedido construirlos, hasta octubre, cuando el presidente Trump pareció despejar el camino. Pero diseñarlos y construirlos podría llevar una década.

“Corea del Norte podría realizar pruebas de misiles [con el submarino] después de lanzarlo en los próximos dos años”, dijo Hong Min, investigador senior del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, a CNN.

Basándose en las imágenes, Hong analizó que el submarino podría estar ya equipado con un reactor nuclear, lo que dejaría solo unas pocas etapas antes de que esté listo para su lanzamiento.

El nuevo submarino no fue la única señal del futuro de Corea del Norte que emergió en las imágenes difundidas este jueves.

Las fotos del evento muestran que Kim estaba acompañado por su hija, que se cree que es Kim Ju Ae, quien ha hecho varias apariciones públicas recientemente, lo que ha provocado especulaciones de que el líder estaría preparando a una futura sucesora.

