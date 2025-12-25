Lo mejor del deporte en 2025 | El Mundial de Clubes: emociones, sorpresas y una que otra decepción

Por Elizabeth Pérez y Pablo García, CNN en Español

En 2025 vivimos el nuevo formato del Mundial de Clubes, que dejó emociones y unas cuantas sorpresas.

El Inter Miami de Lionel Messi logró colarse hasta los octavos de final, los equipos argentinos —River Plate y Boca Juniors— decepcionaron y los brasileños sacaron la cara por el continente: metieron a un semifinalista, Fluminense, y Flamengo, Palmeiras y Botafogo llegaron lejos en el campeonato.

Entre las grandes decepciones del certamen encontramos al Atlético de Madrid, que fue vapuleado por el PSG 4-0 en el debut y, pese a ganar ante el Sounders de Seattle y el Botafogo, no logró acceder a los octavos de final.

El Bayern Munich y el Real Madrid fueron víctimas del PSG, que se asomaba como favorito e indiscutido candidato, pero silenciosamente el Chelsea labró su camino por el otro lado del cuadro descontando a los brasileños el Fluminense y el Palmeiras.

En tanto, el Inter de Milán cayó en octavos ante la gran revelación del torneo, el Fluminense; y la sorpresa mayúscula en esta fase fue la eliminación del Manchester City ante el Al-Hilal.

Pero sin dudas el PSG y el Chelsea se llevaron todas las miradas, al llegar a una final en la que los de Enzo Maresca sorprendieron al mundo al golear al que parecía casi invencible equipo de Luis Enrique, por 3 a 0.

Bajo la dirección del técnico español Luis Enrique, el París Saint Germain tuvo una temporada espectacular al ganar 6 de los 7 títulos que disputó.

El conjunto francés sufrió en la fase de liga de la Champions, pero se recuperó clasificando en un playoff aplastante contra el Brest, superando al Liverpool en octavos, al Aston Villa en cuartos, al Arsenal en semifinales, para llegar a la final contra el Inter de Milán en Múnich, donde finalmente lograron la Orejona, tras un lapidario 5-0.

Se proclamó campeón de la Ligue 1 con seis jornadas de antelación en abril y un doblete de Bradley Barcola selló la victoria por 3-0 sobre el Reims en la final de la Copa de Francia del mes siguiente. Y como si fuera poco, lograron el título en la Supercopa Europea y la Copa Intercontinental.

Luis Enrique fue distinguido con el Balón de Oro y el premio The Best al mejor técnico del mundo, reconociendo su capacidad para construir un equipo ganador y espectacular.

