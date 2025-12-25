Tras ser declarado presidente de Honduras, Asfura llama a la reconciliación, pero Nasralla dice que no acepta el resultado

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Nasry “Tito” Asfura, declarado como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras por la autoridad electoral, llamó a la reconciliación en un mensaje de Nochebuena el miércoles, al tiempo que su competidor más cercano, Salvador Nasralla, aseguró que no acepta el resultado.

“Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos: una sola familia hondureña”, dijo Asfura, en un video compartido en Facebook.

El candidato del conservador Partido Nacional, quien fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de las elecciones del 30 de noviembre pasado, dijo que no le va a fallar a los hondureños cuando asuma como mandatario del país, a fines de enero.

Más temprano el miércoles, Asfura celebró la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que indica que es el ganador de las elecciones y aseguró que está “preparado para gobernar”.

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió en X. “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, agregó.

Según la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la consejera vocal Cossette López, que impulsaron la declaratoria, Asfura superó por el 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Ese estrecho margen equivale a un poco más de 27.000 votos.

Asfura tuvo el 40,27 % de los votos frente al 39,53 % de Nasralla, de acuerdo con las consejeras. En tercer lugar quedó la candidata Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación, con el 19,19 % de los sufragios.

La declaración de triunfo de Asfura llegó después de un lento proceso poselectoral marcado por un escrutinio especial que comenzó con cinco días de retraso, tuvo interrupciones, desencadenó protestas. En ese conteo, no se revisaron todas las actas con inconsistencias. Las consejeras Hall y López defendieron la decisión de emitir la declaratoria aun sin concluir el escrutinio especial de algunas actas. Dijeron que, de un total de 19.153 actas recibidas, 18.820 fueron divulgadas correctamente mientras 333 tienen inconsistencias. Agregaron que esto implica que el 98,27 % de las actas se pueden considerar como “divulgadas y consistentes”.

Marlon David Ochoa, consejero secretario que completa el pleno del CNE, se opuso a la declaratoria el martes y aseguró que se estaba por consumar un “golpe de Estado electoral” porque, adujo, se buscaba declarar a un ganador sin que termine el escrutinio especial.

Tanto el partido de Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación advirtieron que impugnarán el proceso.

Poco después de conocerse la declaratoria del CNE, Nasralla, del Partido Liberal, afirmó que no está dispuesto a aceptar un resultado “construido sobre omisiones”.

“No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (…) Por cuarta vez consecutiva me han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos”, dijo Nasralla en una conferencia de prensa.

Nasralla añadió que no llamará a la confrontación, pues argumentó que Honduras ya “ha sufrido” por la imposición de la política “por la fuerza y no por la razón”. Llamó a defender el voto de manera pacífica y anunció que defenderá su posición “por la vía legal”.

Unas horas antes, el candidato del conservador Partido Liberal dijo en X que hubo irregularidades y que el resultado oficial del CNE “no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño”.

Luis Redondo, presidente del Congreso de Honduras e integrante del partido gobernante, también rechazó la declaratoria y dijo en su cuenta de X que, desde su perspectiva, “no tiene ningún valor legal”.

Esta semana, Redondo aseguró que podría buscar que el Congreso ejerza la facultad que le da la Constitución —en su artículo 205, numeral 7— para hacer recuento de votos.

El presidente del Parlamento hondureño aseguró el martes en el canal de televisión del Legislativo que hubo un “golpe electoral”.

“Nosotros sí vamos a revisar las 19.167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos”, declaró Redondo. Anteriormente, el CNE descartó realizar un conteo voto por voto alegando que las normas no lo permiten.

En sintonía con las declaraciones de Ochoa y Redondo, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación, también calificó la propuesta de declaratoria del CNE como un paso hacia un “golpe de Estado electoral”.

“Se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden”, dijo Zelaya.

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo el miércoles que “en los próximos días” informará sobre la transición en el Gobierno.

“Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos”, dijo Castro en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video.

Con información de Elvin Sandoval y Anabella González, de CNN, y de la agencia EFE.