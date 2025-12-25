Trump dice que las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron a terroristas de ISIS en Nigeria

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump dijo este jueves que ordenó un ataque mortal contra terroristas del grupo ISIS en Nigeria, a quienes ha acusado de perseguir a cristianos en ese país.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que había ordenado un “ataque poderoso y letal contra integrantes de ISIS en el noroeste de Nigeria”, quienes, según él, habían estado matando a cristianos inocentes.

El Comando de África de Estados Unidos informó que el ataque, realizado a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, que limita al norte con Níger, causó la muerte de varios presuntos integrantes de ISIS.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo”, continuó. “El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!”, concluyó el presidente, quien pasa las fiestas navideñas en su residencia de Palm Beach.

CNN ha contactado a la Casa Blanca y al Gobierno de Nigeria. En una publicación aparte en redes sociales, el secretario de Defensa Pete Hegseth expresó su “agradecimiento por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano”.

Trump se ha enfocado en los últimos meses en la situación de los cristianos en Nigeria, incluyendo un llamado en noviembre a su secretario de Defensa para “prepararse para una posible acción” y advirtiendo que EE.UU. intervendría en Nigeria “con todo” para proteger a la población cristiana del país más poblado de África.

En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.

“Me comprometo a hacer todo lo posible para garantizar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia”, escribió Tinubu en X.

Nigeria enfrenta desde hace años graves problemas de seguridad, impulsados por diversos factores, incluidos ataques motivados por razones religiosas. Observadores señalan que también existen conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como disputas entre agricultores y pastores por el acceso a recursos naturales.

En el otoño, Trump acusó a Nigeria de violar la libertad religiosa, afirmó que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria” y designó al país como “Nación de Especial Preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Esta designación sugiere que su Gobierno considera que Nigeria ha incurrido en o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas y graves de la libertad religiosa”.

Tanto cristianos como musulmanes —los dos principales grupos religiosos en el país, que supera los 230 millones de habitantes— han sido víctimas de ataques de extremistas islámicos, de acuerdo con expertos y analistas.

La situación de los cristianos en Nigeria ha sido un tema recurrente para los conservadores estadounidenses durante años. Algunos de los principales aliados de Trump, como el senador Ted Cruz, han pedido en los últimos meses la intervención de Estados Unidos, argumentando que el Gobierno nigeriano no hace lo suficiente para prevenir los ataques contra cristianos.

Trump se ha presentado como un pacificador y llegó al poder prometiendo limitar la intervención militar estadounidense en el extranjero. Sin embargo, desde su regreso al poder, también ha ordenado ataques contra el programa nuclear de Irán y supervisado un gran despliegue militar en torno a Venezuela, con la amenaza de posibles ataques terrestres en ese país.

Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.

Aleena Fayaz de CNN contribuyó a este informe.