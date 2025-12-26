Dos personas murieron en un presunto ataque palestino en el norte de Israel

Por Dana Karni y Tal Shalev, CNN

Dos personas murieron en un ataque con atropello y apuñalamiento en el norte de Israel, informó la policía este viernes.

El sospechoso es un palestino de la Ribera Occidental ocupada, según la policía, que indicó que un peatón en la ciudad de Beit She’an fue atropellado antes de que una mujer fuera apuñalada cerca del kibutz de Ein Harod.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

