Zelensky planea reunirse con Trump en Florida este domingo para dialogar sobre el plan de paz

Por Christian Edwards y Svitlana Vlasova, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida el domingo, como parte del intento por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania.

En declaraciones a la prensa este viernes, Zelensky advirtió que no podía asegurar si la reunión daría lugar a un acuerdo definitivo, pero afirmó que ambas partes intentarán “finalizar la mayor cantidad de puntos posible”. Horas antes, el líder ucraniano se había mostrado optimista, al escribir en X que “se pueden decidir muchas cosas antes de fin de año”.

Zelensky declaró a los periodistas que el plan de paz de 20 puntos, elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses, está “listo en un 90 %” y que planeaba discutir con Trump la forma en que los aliados de Ucrania podrían garantizar su seguridad en el futuro.

La Casa Blanca no confirmó hasta el momento la reunión del domingo. El anuncio de Zelensky se produce después de que ofreciera concesiones en algunos de los puntos más conflictivos que hasta ahora han estancado el proceso de paz mediado por Estados Unidos con Rusia. Sin embargo, no está claro si las concesiones de Zelensky satisfarán al Kremlin.

Esta noticia se encuentra en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.