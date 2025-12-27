Muere mujer tras ser baleada por vecino que practicaba tiro en el patio de su casa en Oklahoma en Navidad, según la Policía

Por Hanna Park, CNN

Un hombre de Oklahoma que practicaba tiro con una pistola recién comprada en el patio trasero de su casa el día de Navidad está acusado de disparar y matar a una mujer que estaba sentada en el porche de su casa, a pocas cuadras de distancia, con un niño en brazos, según informaron las autoridades.

Cody Wayne Adams, de 33 años, fue arrestado el jueves por la noche bajo sospecha de homicidio involuntario en primer grado en relación con el tiroteo, según consta en los registros judiciales. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza de US$ 100.000, según los registros.

Está programada una audiencia preliminar para el 25 de febrero. CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Adams para obtener comentarios.

La mujer, identificada como Sandra Phelps, estaba sentada con miembros de su familia bajo un porche cubierto en una casa en Comanche, a unas 145 kilómetros al suroeste de Oklahoma City, el jueves por la tarde cuando recibió un disparo en el brazo derecho, aparentemente de una sola bala, según una declaración jurada. Phelps sostenía a un niño en su brazo izquierdo mientras estaba sentada en un sofá.

Los familiares dijeron a los investigadores que escucharon entre cinco y siete disparos “durante varios minutos” provenientes de algún lugar al norte de la casa, según la declaración jurada. Phelps comentó que alguien cerca debía haber recibido “una pistola nueva para Navidad”, según el documento. Poco después, dijo “¡ay!” y se desplomó. No se escucharon más disparos.

Los servicios de emergencia fueron enviados a la casa alrededor de las 3:15 p.m., hora local, según la Oficina del Sheriff del Condado de Stephens. Phelps fue declarada muerta en el lugar poco después, según la declaración jurada. Los investigadores dijeron que la bala, después de impactar en el brazo de Phelps, penetró en su cavidad torácica. No se encontraron impactos de bala en la casa, según el documento.

Los agentes de la ley recorrieron el vecindario circundante y encontraron una casa a poco más de un kilómetro de distancia, donde vivía Adams, que carecía de una barrera de protección adecuada para disparar, según la declaración jurada. Los investigadores supieron que los vecinos “habían escuchado a Adams disparando durante la tarde, unos 20 disparos”, según el documento.

Cuando los agentes llegaron a la casa, Adams les dijo que había estado disparando una pistola Glock calibre .45 que “se había comprado para sí mismo para Navidad”, disparando a una “lata de Red Bull tirada en el suelo” en su patio trasero, según la declaración jurada. Los investigadores encontraron “varias vainas de bala en el suelo y en la terraza” del patio trasero de Adams, junto con una lata de Red Bull al sur de la casa. Desde el punto donde Adams dijo que estaba disparando hacia la lata, las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia en la casa donde Phelps recibió el disparo “estaban visiblemente alineadas con el ángulo de disparo”, según la declaración jurada.

Cuando le informaron que sus disparos podrían haber causado la muerte de la mujer, Adams se mostró “visiblemente afectado y comenzó a llorar”, según la declaración jurada. Un agente le dijo que “no había nada detrás de su propiedad que impidiera que las balas salieran de su terreno y lastimaran a alguien”.

Tras ser informado de sus derechos durante una entrevista posterior en la oficina del sheriff, Adams supuestamente reconoció haber disparado varios tiros hacia el sur desde su residencia, según el documento, utilizando dos cargadores con aproximadamente ocho y diez cartuchos de munición Winchester calibre 45.

El documento de acusación alega que Adams causó la muerte de la mujer al usar un arma de fuego de una manera que “creó una situación de riesgo irrazonable y probabilidad de muerte o lesiones corporales graves a otra persona, y demostró una indiferencia consciente por la seguridad de los demás”.

