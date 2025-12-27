¿Qué falta por publicar de los archivos de Epstein? Lo que podría salir a la luz en 2026

Por Marshall Cohen y Hannah Rabinowitz, CNN

La saga de los “archivos Epstein” se extenderá hasta 2026, a pesar de la fecha límite impuesta la semana pasada para publicar todos los registros.

El Congreso aprobó una ley el mes pasado, con un apoyo casi unánime, que exige al Departamento de Justicia publicar todos sus archivos sobre Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto, acusado de abusar de decenas de menores de edad. Epstein se suicidó en 2019.

Los llamados “archivos Epstein” están compuestos por más de 300 gigabytes de datos, documentos, vídeos, fotografías y archivos de audio que se encuentran en el principal sistema electrónico de gestión de casos del FBI y que, en gran medida, provienen de las dos principales investigaciones del FBI sobre Epstein, en Florida y Nueva York, que abarcan décadas.

La nueva ley de transparencia dio al Departamento de Justicia el 19 de diciembre como fecha límite para publicar todos los registros relacionados con Epstein. Desde entonces, el departamento ha publicado cientos de miles de archivos durante la última semana en una página web del Departamento de Justicia, denominada “Biblioteca Epstein”.

Los registros incluidos en el sitio web del Departamento de Justicia incluyen expedientes judiciales, respuestas a solicitudes de registros públicos y documentos previamente publicados por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, muchas de las víctimas de Epstein, así como legisladores de ambos partidos, han criticado estas publicaciones por estar incompletas y con exceso de información censurada. Otros expresaron su preocupación por las partes con poca información censurada que exponían la identidad de al menos una víctima.

El miércoles, el Departamento de Justicia anunció sorpresivamente que se han descubierto más de un millón de documentos potencialmente relacionados con Epstein, y que tardarán “semanas” en revisarlos y publicarlos.

Los funcionarios designados por Trump en el Departamento de Justicia afirman que están actuando de buena fe para publicar la mayor cantidad de material posible lo más rápido posible, a la vez que realizan la minuciosa revisión de cada archivo para garantizar que las identidades de las víctimas estén protegidas, como lo exige la ley.

El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de CNN el viernes.

Esto es lo que necesita saber sobre los registros que ya se han publicado, cuántos archivos podrían publicarse en las próximas semanas y qué documentos debe buscar el próximo año.

La primera publicación se realizó el viernes 19 de diciembre, fecha límite para publicar todos los registros.

El fiscal general adjunto Todd Blanche anunció entonces que se publicarían “varios cientos de miles” de documentos en el sitio web de la “Biblioteca Epstein” ese mismo día. En una publicación en X ese mismo día, el Departamento de Justicia anunció la publicación de una gran cantidad de nuevos documentos y criticó duramente a las administraciones de Obama y Biden por no publicar estos mismos archivos.

El Departamento continuó publicando registros hasta la madrugada del sábado 20 de diciembre.

Otro conjunto de registros, aún mayor, se publicó el martes 23 de diciembre. El Departamento de Justicia afirmó que contenía casi “30,000 páginas más”. Esa fue la publicación más reciente.

Es importante recordar que, en noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó por separado cerca de 23.000 páginas de documentos relacionados con Epstein que obtuvo de su patrimonio, y ha seguido con otras publicaciones, y es posible que haya más en el futuro. Los registros previamente publicados por la Cámara se encuentran entre los que se han vuelto a publicar en el nuevo sitio web del Departamento de Justicia.

El centro de intercambio de información “Epstein Library” se divide en cuatro categorías.

Una categoría es “Registros Judiciales”, que contiene documentos ya públicos de más de 50 casos civiles y penales relacionados con Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, ahora encarcelada.

Otras categorías incluyen “Ley de Libertad de Información”, que contiene documentos publicados a lo largo de los años por el FBI y otras agencias del orden público a través de solicitudes de registros públicos. También hay una categoría con un enlace a las divulgaciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Pero la categoría clave es “Divulgaciones del Departamento de Justicia”, que contiene la mayor parte del nuevo material.

Aquí nos enteramos de la citación de 2021 a Mar-a-Lago antes del juicio de Maxwell y del correo electrónico de los fiscales federales sobre Trump volando en el avión de Epstein en la década de 1990. También vimos nuevas fotos del expresidente Bill Clinton pasando tiempo con Epstein y nadando en una piscina con Maxwell y otra mujer cuyo rostro está censurado.

(Trump y Clinton niegan haber actuado mal. Ninguno de los dos ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito ni imputado de ningún delito relacionado con Epstein).

Esa categoría también incluía una carta manuscrita supuestamente firmada por “J. Epstein” y dirigida al delincuente sexual convicto Larry Nassar, que incluía referencias crudas a Trump. La nota lasciva se viralizó casi al publicarse el martes, pero al final del día, el Departamento de Justicia anunció que el documento era falso.

Un reportero preguntó en X por qué el Departamento de Justicia publicaría un documento conocido como falso. La cuenta del Departamento de Justicia respondió que la ley exige que se publiquen todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. “¿Estás sugiriendo que infrinjamos la ley?”, decía la publicación.

El 19 de diciembre, día de la primera entrega de documentos, Blanche declaró: “Espero que se publiquen cientos de miles de archivos más en el futuro”. Una hoja informativa del Departamento de Justicia, publicada el domingo 21 de diciembre, indicaba que aún quedaban cientos de miles de páginas de material por publicar.

El martes, dos días antes de Navidad, la dirección del Departamento de Justicia había solicitado que fiscales de carrera de Florida se ofrecieran como voluntarios durante los próximos días para ayudar a censurar u ocultar partes los archivos de Epstein.

Pero la sorpresa llegó en Nochebuena. Fue entonces cuando el Departamento de Justicia anunció que su oficina de Manhattan y el FBI habían descubierto más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

En su anuncio, el Departamento de Justicia pidió paciencia, afirmando: “Tenemos abogados trabajando las 24 horas”, pero que, “debido al gran volumen de material, este proceso podría tardar algunas semanas más” antes de que se publiquen todos los nuevos documentos.

Esto provocó la indignación bipartidista en el Capitolio y en la comunidad de sobrevivientes de Epstein.

Algunos se preguntaban cómo se pudieron descubrir tantos archivos nuevos, un mes después de la aprobación de la ley y diez meses después de que la fiscal general Pam Bondi ordenara al FBI “entregar los archivos completos de Epstein a mi oficina”, y fijara el 28 de febrero como fecha límite.

“Desde el principio, como ya hemos dicho, esto ha sido un desastre”, declaró el viernes James Marsh, abogado de los sobrevivientes de Epstein, en el programa “The Situation Room” de CNN.

“Llegaron a esta administración con la intención de revelar todos estos documentos el primer día”, continuó Marsh. “Se retractaron. Publicaron algunos. Tenían carpetas. Han tenido al menos un año para empezar a trabajar en esto. Y no es de extrañar que haya sido hasta el último minuto, y después, cuando empecemos a ver un cumplimiento real”.

No está claro qué contiene el potencialmente nuevo lote de un millón de documentos. Pero proviene del FBI y del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, que procesó a Maxwell y Epstein anteriormente, antes de su suicidio. Los documentos judiciales de su caso indican que se presentaron “millones de documentos en el proceso de descubrimiento” para su juicio.

El representante Ro Khanna, demócrata de California, ha sido uno de los principales defensores en el Capitolio de la divulgación de los archivos. La semana pasada, declaró a Kaitlan Collins de CNN: “Faltan los documentos más importantes”.

Afirmó su interés en que el Departamento de Justicia publique un borrador de acusación formal de 60 cargos contra Epstein, censurando —pero nunca presentado— por fiscales federales en 2007. También existe un memorando de 82 páginas que fue censurado para apoyar dicho procesamiento.

En lugar de enfrentar cargos federales ese año, Epstein se declaró culpable en Florida de cargos estatales de prostitución, incluyendo uno que involucraba a menores, en 2008 y fue sentenciado a 13 meses de prisión, aunque se le permitió pasar gran parte de ese tiempo en “libertad de trabajar” en su oficina, un acuerdo que provocó la ira de las víctimas y ha sido ampliamente criticado.

Khanna y el representante republicano Thomas Massie, coautor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, han amenazado con posiblemente declarar en desacato a los líderes del Departamento de Justicia si no cumplen con la ley y no publican estos documentos, así como todos los demás archivos restantes requeridos por ley.

