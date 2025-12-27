Tegucigalpa, el frente que mantiene abierto el partido gobernante en Honduras: exige recuento de votos y llama a movilización

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A casi un mes de que se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, en las que el conservador Nasry “Tito” Asfura fue declarado ganador de la contienda por la Presidencia, el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene un frente abierto en la disputa por la capital del país centroamericano, Tegucigalpa, donde exige un recuento de votos y convoca a una movilización este lunes.

El expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, llamó este sábado a que la militancia salga a las calles ese día a las 16:00 horas, hora local, para protestar frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material de los comicios, para exigir un voto por voto y defender lo que describe como un “triunfo irrefutable” de Jorge Aldana, actual alcalde de Tegucigalpa y quien busca la reelección.

“Las más de 9000 actas impugnadas a nivel nacional, entre candidatos (a) alcaldes y diputados al paso que van tampoco serán escrutadas”, dijo Zelaya en X.

“Si el pueblo no se moviliza porque es navidad, la militancia del partido libre por conciencia debe movilizarse este lunes al INFOP a las 4 pm para apoyar Aldana en resistencia pacífica, no violenta y democrática que ya le están aplicando el ‘Algoritmo Trump 2025 – Wins Honduras-style elections’”, agregó el exmandatario, en alusión al apoyo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Asfura días antes de las votaciones. Para los rivales de Asfura, dicho respaldo fue definitorio del resultado; en tanto, Asfura dice que fue importante pero argumenta que él ganó por mérito propio.

El miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Asfura con una diferencia de apenas el 0,74 % de la votación por encima del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La candidata oficialista, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en la contienda del 30 de noviembre.

Durante los comicios, los hondureños también votaron para elegir 128 asientos del Congreso, 20 lugares en el Parlamento Centroamericano y cargos en 298 alcaldías.

En la disputa por la capital del país, Aldana asegura que los números le favorecen, por lo que exige un recuento total y público.

“¿Por qué no quieren contar los votos? ¿Por qué no quieren contar las actas? ¿Qué esconden?”, dijo Aldana este sábado en X.

“CNE, lo reiteramos con claridad: no pedimos nada indebido. Exigimos que se respete el voto de la gente”, insistió.

CNN contactó al CNE para pedir comentarios sobre la exigencia de Zelaya, Aldana y Libre y está en espera de respuesta. Días atrás, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López dijeron ser víctimas de una “evidente persecución política”.

Aldana disputa la Alcaldía de Tegucigalpa con Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional al igual que Asfura, y quien este sábado consideró que los llamados del expresidente Zelaya y Libre a realizar movilizaciones representan “escenarios de presión política que solo profundizan la confrontación y el caos”.

“Lo más importante en este momento es lograr la declaratoria total en los tres niveles electivos. Mientras ese proceso no concluya, el país permanece en riesgo de inestabilidad”, dijo el candidato en X.

“Hacemos un llamado a acuerpar a las consejeras del CNE, permitirles trabajar sin presiones y defender con firmeza y serenidad la libertad y la democracia”, recalcó.

La noche del viernes, en una entrevista exclusiva con CNN para el programa Conclusiones, Asfura señaló que, después de que el CNE dio a conocer la declaratoria que lo proclama como ganador de la elección presidencial —con lo que se prevé que inicie su mandato el próximo 27 de enero—, aún faltan las correspondientes de los comicios legislativos y municipales. El CNE ha dicho que cumplirá con el plazo legal de 30 días para emitir las declaratorias, que se cumple este 30 de diciembre.

Con información de Iván Pérez Sarmenti y Anabella González.