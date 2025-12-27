Tiroteo contra la Oficina del Sheriff en Idaho deja tres heridos; un hombre fue abatido, dicen autoridades

Por Taylor Romine, CNN

Un atacante armado con varias armas abrió fuego en el vestíbulo de la Oficina del Sheriff de Idaho y en la calle el viernes, hiriendo a tres personas antes de ser abatido en un enfrentamiento con la policía, dijo el sheriff local.

El presunto atacante disparó contra una camioneta afuera de la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone en Wallace antes de entrar al vestíbulo y disparar hacia la estación en dirección al centro de despacho, dijo el sheriff del condado de Shoshone, William Eddy, en una conferencia de prensa.

El tiroteo provocó una gran respuesta policial, con un equipo SWAT y múltiples agencias respondiendo en la Oficina del Sheriff alrededor de las 2:40 p.m. PT, dijo la Oficina del Sheriff.

Luego se produjo un tiroteo que involucró a un agente, y el sospechoso fue declarado muerto a las 4:15 p.m., dijo. No había información disponible sobre el sospechoso ni su motivo.

Las heridas de las tres personas baleadas fueron descritas como leves, según Eddy, quien dijo que dos mujeres recibieron disparos en la pierna en la camioneta y un agente recibió una herida de bala en la oreja.

Según informes iniciales, el sospechoso podría haber accedido a la cárcel, dijo el sheriff del condado de Kootenai, Robert Norris, lo que “intensificó” la respuesta de las fuerzas del orden.

“Este es un evento bastante significativo cuando tienes a una persona que entra al vestíbulo de la Oficina del Sheriff y comienza un tiroteo”, dijo.

El sospechoso parece haberse quedado en el vestíbulo y las personas en la cárcel no resultaron heridas, dijo Eddy.

Al menos ocho agencias de seguridad asistieron a la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, dijo Eddy. La Oficina del Sheriff del Condado de Kootenai y el Departamento de Policía de Coeur d’Alene se encargarán de la investigación criminal, mientras que la Policía Estatal de Idaho investigará el tiroteo que involucró a un agente, dijo.

Wallace, Idaho, está a unas 70 millas (unos 113 kms) al este de Spokane, Washington.

Julie Swindell-Ward, residente de Wallace, dijo a la filial de CNN KXLY que estaba en la tienda de comestibles al otro lado de la calle cuando escuchó a alguien decir algo sobre una persona con un arma en la Oficina del Sheriff.

“Salí al estacionamiento, vi patrullas del sheriff, luces que se acercaban”, dijo a la filial. “Y luego, cuando me acercaba a mi auto, escuché disparos”.

Fue algo sorprendente de presenciar en un pueblo tan pequeño, especialmente en un tranquilo viernes, dijo ella.

