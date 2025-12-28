Indonesia recupera un cadáver en la zona donde se busca al DT español Fernando Martín y sus hijos
Por EFE
Los equipos de rescate de Indonesia informaron este lunes que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó un barco turístico, y donde se busca a cuatro españoles desaparecidos.
Según el comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles. Un balsa de los rescatistas acudió esta mañana a recuperar los restos sin vida, y están en proceso de verificar su identidad.
