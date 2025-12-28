Trump redobla sus grandes apuestas de política exterior en un torbellino de fin de año

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dedicando el final del año a tratar de sacar provecho de grandes apuestas de política exterior de las que pueden depender miles de vidas y que definirán su intento de ejercer un poder decisivo mucho más allá de las fronteras estadounidenses.

El resort Mar-a-Lago de Trump en el sur de Florida se ha convertido en un centro de diplomacia global, con conversaciones de alto nivel el domingo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, programadas para este lunes.

Las dos reuniones marcan intentos significativos de Trump por consolidar un legado como pacificador global. En Ucrania, busca finalmente poner fin a una guerra que una vez dijo que podría resolver en un día, pero que sigue en curso casi un año después de su segundo mandato.

Trump también espera dar un impulso a los esfuerzos de paz en Gaza para iniciar la segunda fase de un acuerdo que detuvo los combates generalizados en octubre entre Israel y Hamas, pero que podría fracasar sin avances.

Su enfoque intensificado en Gaza y Ucrania llegó después de que Trump dejara su huella en la temporada navideña ordenando acciones militares estadounidenses en Medio Oriente, África y el hemisferio occidental.

Trump anunció el día de Navidad que las fuerzas estadounidenses atacaron a “escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, a quienes acusó de perseguir a cristianos. Mientras tanto, una armada naval estadounidense patrulla los mares frente a Venezuela en apoyo al bloqueo de Trump a los petroleros sancionados, la última escalada en su aparente intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Las fuerzas estadounidenses persiguen a un buque que huyó a aguas internacionales.

Y días antes de Navidad, Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Siria tras un ataque que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil.

La oleada de actividad militar y diplomática subraya el deseo de Trump de sacudir el mundo —indomable tras 11 meses de liderazgo impredecible— tan a fondo como ha roto el status quo en casa.

También es una señal de un legado presidencial en juego antes de un año electoral de mitad de mandato crucial que podría definir el destino de las principales iniciativas globales de Trump. El presidente lucha por apuntalar su base política en casa en medio de divisiones en el movimiento MAGA y la caída de la confianza en su gestión de la economía.

Trump, esperanzado en un acuerdo sobre Ucrania, pero advierte de que todo podría desmoronarse

El presidente salió de una reunión con Zelensky en Florida con un plan de paz revisado de 20 puntos, optimista de que “hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra”. Agregó: “Creo que estamos mucho más cerca, tal vez muy cerca”.

Pero Trump también fue realista después de la reunión, que incluyó una llamada con líderes europeos que han trabajado para reformular un plan de paz estadounidense que originalmente se veía como un esquema mayormente ruso. “Podríamos tener algo donde un punto en el que no estás pensando sea un gran punto, lo rompa todo. Mira, ha sido una negociación muy difícil”, dijo Trump.

Todos los líderes están trabajando para resolver el enigma perenne del conflicto: ¿Existe una fórmula que Ucrania pueda aceptar y que Rusia se vea obligada a aceptar?

En las últimas semanas, los negociadores estadounidenses han presionado a Ucrania para que suavice su resistencia a las exigencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ceder áreas industrializadas estratégicamente vitales en las regiones orientales de Donbás que las fuerzas rusas aún no han conquistado. Washington ha sugerido crear una zona económica libre en la zona. Zelensky, en las últimas semanas, ha cambiado sus posiciones para dar a entender que podría estar dispuesto a comprometerse, pero exige rigurosas garantías de seguridad occidentales a cambio, algo a lo que Moscú se opone.

Los críticos argumentan que Trump está tratando de presionar a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz que implica enormes concesiones, a pesar de que es la víctima de una invasión no provocada. La presión de Trump se desarrolla al mismo tiempo que los últimos ataques aéreos mortales rusos contra las principales ciudades e infraestructuras ucranianas. El domingo, Trump reforzó la frecuente impresión de que se inclina hacia Putin al decir que enmarcaría sus conversaciones con Zelensky con dos llamadas telefónicas con el líder ruso, quien ha mostrado poca disposición a suavizar sus posiciones intransigentes.

Mientras tanto, Zelensky enfrenta sus propias limitaciones por parte de una nación que se resiste a permitir que Putin reclame una victoria después de tanta muerte y sufrimiento. La ley ucraniana exige que cualquier cesión de territorio a Rusia sea sometida a referéndum.

Zelensky dijo a los periodistas: “Ustedes conocen nuestra posición… tenemos que respetar nuestra ley y a nuestro pueblo. Respetamos el territorio que controlamos”.

La estrategia de Trump refuerza los temores en Europa de que no le preocupa lograr una paz que haga justicia a Ucrania tras años de guerra o que desactive amenazas críticas de seguridad que Rusia podría plantear a los aliados de Estados Unidos en el futuro.

Sin embargo, Trump sigue siendo quizás la única figura mundial con la capacidad de forzar tanto a Rusia como a Ucrania a sentarse a la mesa.

Como ocurre con todos los posibles acuerdos de paz, las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania dependen de detalles complejos sobre la secuencia, el lenguaje, la aplicación y las garantías de seguridad. Negociadores estadounidenses, europeos y ucranianos han estado profundizando en estos temas durante semanas. Pero la ecuación central no ha cambiado: ¿Aceptará Putin algún acuerdo en un momento en que demuestra estar dispuesto a luchar quizás indefinidamente?

La experiencia muestra que, incluso cuando Moscú accede a avances en principio, a menudo utiliza procesos diplomáticos exhaustivos para retrasar y socavar los acuerdos. En este caso, Putin podría buscar mantener viva la diplomacia para evitar enfadar a Trump, incluso mientras presiona por avances en el campo de batalla.

Se espera que este lunes Trump desvíe su atención de una guerra que amenaza la seguridad europea posterior a la Segunda Guerra Mundial en Ucrania para consolidar una de las principales victorias de política exterior de su primer año en el cargo: el alto el fuego en Gaza.

Netanyahu se dirigió a Estados Unidos el domingo, mientras Washington muestra una creciente impaciencia por avanzar en la crucial segunda fase del acuerdo de alto el fuego que puso fin a los combates a gran escala entre Hamas e Israel en octubre.

Los próximos pasos incluyen la creación de la “Junta de la Paz” que Trump encabezará para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la devastadora guerra provocada por los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Hasta ahora, hay pocos avances evidentes en la conformación de la fuerza internacional de paz necesaria para facilitar otro aspecto crucial del acuerdo: el desarme de Hamas.

La situación no podría ser más urgente, ya que cientos de miles de civiles palestinos desplazados por los bombardeos viven en condiciones terribles en medio del frío y fuertes lluvias, muchos en tiendas de campaña que siguen siendo arrastradas por las inundaciones.

El alto el fuego se mantiene, pero parece cada vez más frágil en medio de escaramuzas entre Hamas y las fuerzas israelíes. Sin avances sustanciales, podría colapsar por sus propias contradicciones y condiciones incumplidas.

Hay múltiples informes desde Medio Oriente que indican que el equipo negociador de Trump —incluido su yerno Jared Kushner—, así como los aliados estadounidenses en el Golfo, están cada vez más frustrados con los retrasos de Netanyahu en la implementación del alto el fuego, después de que la intensa presión estadounidense lo obligara a firmar en primer lugar. Por su parte, los israelíes podrían expresar su continua preocupación por los programas de misiles balísticos de Irán tras los ataques de la administración Trump a las instalaciones nucleares de Teherán este año.

Trump está en una posición de negociación fuerte con Netanyahu, ya que es popular en Israel y el primer ministro buscará su apoyo de cara a las elecciones previstas para el próximo año. Como siempre, Netanyahu siente la presión de su coalición de gobierno de extrema derecha, pero debe caminar por la cuerda floja con un presidente estadounidense impaciente por obtener resultados mientras persigue el premio Nobel de la Paz.

Trump dijo a Politico la semana pasada que había ordenado ataques mortales contra fuerzas de ISIS en Nigeria, deliberadamente cronometrados para enviar un mensaje el día de Navidad. El Comando África de Estados Unidos dijo que realizó los ataques en el estado de Sokoto, que limita al norte con Níger, “en coordinación con las autoridades nigerianas”. Evaluó que “varios terroristas de ISIS fueron eliminados”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió en las redes sociales de que “habrá más por venir”. Trump había ordenado a Hegseth en noviembre que preparara planes para atacar, advirtiendo de que intervendría “con las armas encendidas” para proteger a los cristianos.

La situación en Nigeria es compleja, y los analistas dicen que hay pruebas de que los cristianos han sido atacados por grupos islamistas. Pero muchos musulmanes nigerianos también han sido blanco en una situación de seguridad conflictiva por parte de grupos que buscan imponer una interpretación extrema de la ley islámica sharia.

Parte de la violencia también está impulsada por actividades criminales y tribales. Y el Gobierno nigeriano puede tener sus propios incentivos para dar la bienvenida a la acción estadounidense dentro de su país contra sus oponentes, independientemente de si resulta que están afiliados o no al ISIS.

Esta mezcla complicada amenaza con socavar la presentación en blanco y negro que hace Trump de la situación. El hecho de que la acción militar estadounidense seguramente será popular entre la base evangélica republicana, mientras la coalición política de Trump se resquebraja, está generando sospechas entre sus críticos. No hay pruebas concluyentes de que Trump no actúe por motivos puramente humanitarios, aunque informes locales en Nigeria, incluidos los de CNN, han revelado confusión sobre los objetivos y dudas sobre si la acción estadounidense es meramente simbólica.

Pero, al igual que con las acciones estadounidenses en Venezuela —y con los ataques a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico—, la administración no ha ofrecido una justificación clara para las acciones estadounidenses ni informes públicos detallados sobre quiénes son exactamente los objetivos en Nigeria. Esto solo refuerza la impresión de un presidente estadounidense actuando por capricho o por razones abiertamente políticas, mientras elude la supervisión del Congreso y no logra construir apoyo político interno.

El enfoque continuo de Trump en grandes apuestas en el extranjero podría parecer que socava el enfoque de “Estados Unidos primero” de muchos de sus votantes. Pero sus motivos, tanto en el país como en el extranjero, reflejan un objetivo común: la imposición de un poder personal sin oposición.

