Condiciones de ventisca y tornados interrumpen los viajes mientras el invierno trae de vuelta una dosis de realidad a EE.UU.

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Una poderosa y rápidamente intensificadora tormenta invernal que atraviesa el centro y este de Estados Unidos está trayendo una mezcla caótica de condiciones de ventisca, tormentas eléctricas severas, tornados y una dura dosis de frío invernal, complicando los viajes durante uno de los períodos más concurridos de la temporada navideña.

Más de 30 millones de personas están bajo alertas de clima invernal desde el Medio Oeste hasta el noreste. En el Alto Medio Oeste, las advertencias de ventisca cubren partes de Iowa, Minnesota y Wisconsin, donde ráfagas de viento de 64 a 96 km/h levantan la nieve pesada y provocan condiciones de visibilidad nula.

Largos tramos de la Interestatal 35 —una autopista principal que va de Texas a Minnesota— han sido cerrados o considerados inseguros para viajar, y más de 125.000 clientes estaban sin electricidad la mañana del lunes, más de la mitad de ellos en Michigan, según PowerOutage.US.

El transporte aéreo también se ha visto afectado, con miles de vuelos retrasados o cancelados el domingo, incluidas interrupciones en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, donde las tormentas eléctricas provocaron una suspensión temporal de operaciones en tierra.

Partes de Michigan han recibido cerca de 30 centímetros de nieve. Marquette, Michigan, rompió su récord anterior de nevada diaria de 21 cm, acumulando 29 cm y contando hasta la noche del domingo.

Más al sur y al este, el frente frío de la tormenta provocó una línea de tormentas severas el domingo por la tarde y noche, con vientos dañinos y algunos tornados reportados en partes de Illinois.

Las tormentas se desarrollaron a lo largo del límite marcado entre el aire inusualmente cálido y una masa de aire ártico gélido que avanzaba detrás. En Springfield, Illinois, las temperaturas bajaron de los 21 °C a los 4 °C en solo un par de horas.

Mientras tanto, en St. Louis, Missouri, la temperatura máxima del domingo por la tarde fue de 25 grados centígrados. Cuando el frente pasó por la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una caída de 10 grados en unos 10 minutos. Ocho horas después, St. Louis experimentaba nieve y temperaturas en los -6 grados centígrados.

Los peores impactos del clima invernal en el Medio Oeste continuaron durante la noche del domingo, con viajes peligrosos que persistieron hasta la mañana de este lunes. Las autoridades instaron a evitar viajes innecesarios, especialmente en áreas bajo advertencia de ventisca, donde la visibilidad puede permanecer cerca de cero por momentos.

A medida que el sistema avance hacia el este entre este lunes y martes, el lado invernal se desplazará al norte y este, mientras que gran parte del Valle de Ohio y el corredor de la I-95 recibirá principalmente lluvia.

Partes de Nueva Inglaterra podrían enfrentar lluvia helada desde la noche del domingo hasta este lunes, aumentando el riesgo de carreteras resbaladizas y cortes de energía. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el hielo podría acumularse a una tasa de 0,15 cm por hora.

Varios lugares en Michigan y el norte de Nueva York ya han reportado acumulaciones de hielo de hasta 1,27 cm.

Detrás de la tormenta, llega rápidamente un cambio dramático de temperatura. Gran parte del centro y sur de EE. UU. pasará de estar de 20 a 30 grados por encima del promedio este fin de semana a de 10 a 15 grados por debajo del promedio para este lunes y martes, marcando un regreso a condiciones más frías y propias de la temporada tras un reciente periodo de calor primaveral.

Sensaciones térmicas peligrosas, de hasta -1 grados Celsius, en partes de Dakota del Norte y Minnesota la mañana de este lunes harán que la congelación sea una amenaza real.

La tormenta se suma a un periodo de viajes ya desafiante, con más de 100 millones de personas que se espera conduzcan para viajes de fin de año. Aunque las condiciones mejorarán más adelante en la semana, el regreso del aire frío mantendrá los peligros invernales mientras continúa el ajetreo de viajes por las fiestas.

