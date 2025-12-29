Descarrilamiento del Tren Interoceánico en México: ¿qué se sabe hasta ahora sobre las víctimas y las causas?

Por CNN en Español

El Tren Interoceánico, un proyecto ferroviario clave del Gobierno de México que recorre el Istmo de Tehuantepec en el sur del país, descarriló este domingo en el centro del estado de Oaxaca, dejando al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos, según la Secretaría de Marina (Semar).

Tras el incidente, las autoridades federales informaron que se desplegaron servicios de emergencia en la zona y que se inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la atención a las víctimas y el esclarecimiento de los hechos son las prioridades inmediatas. “El número uno es la atención a las víctimas y a sus familiares”, dijo Sheinbaum este lunes durante su conferencia de prensa diaria. “Lo segundo es esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió, y lo tercero es garantizar la seguridad del Tren Interoceánico”.

El descarrilamiento ocurrió a las 9:28 horas del domingo sobre la Línea Z, en el tramo entre las localidades de Nizanda y Chivela, en Oaxaca. El tren recorría la ruta entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz.

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, informó que el descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. “El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, el segundo quedó parcialmente suspendido”, señaló durante la conferencia de prensa de este lunes. Los otros dos vagones, dijo, no registraron daños graves. A bordo del tren viajaban alrededor de 250 personas.

El Tren Interoceánico, operado por la Secretaría de Marina de México, fue inaugurado en 2023 como parte de un programa impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto, que busca promover el desarrollo económico en el sur del país, forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales. También se lo conoce por esta razón como Tren Transístmico.

Las autoridades confirmaron la muerte de 13 personas. En total, 108 pasajeros recibieron atención médica en hospitales, mientras que 36 permanecen hospitalizados, de acuerdo con la Semar. Otras nueve personas fueron atendidas en el sitio del accidente.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que “no hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida” y detalló que las personas afectadas están siendo atendidas en diferentes hospitales, en particular en el Hospital General de Zona número 2 en Salina Cruz. Por su parte, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que “la atención está garantizada” y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.

El gobierno publicó la lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico y habilitó un teléfono para que los familiares puedan comunicarse: 55 2230 2106.

La Secretaría de Marina desplegó además 360 elementos para las labores de rescate y atención médica, con el apoyo de ambulancias terrestres y aéreas, vehículos especializados, un dron y personal de bomberos y de la Cruz Roja en Oaxaca. La presidenta Sheinbaum dijo que se trasladará a la región para supervisar la atención a los heridos y reunirse con los familiares de las víctimas.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar las causas del descarrilamiento del tren, en coordinación con la Fiscalía del estado de Oaxaca y la Agencia de Transporte Ferroviario. Sheinbaum dijo que revisan tanto las condiciones de operación del tren como el estado de la infraestructura ferroviaria.

Las autoridades se encargarán de analizar la caja negra del tren, conocida como “Pulser”, para revisar datos sobre la velocidad, la presión de los frenos y la forma de conducción del operador, explicó el secretario de Marina. Además, aseguró que todas las pruebas se mantienen bajo cadena de custodia.

“Vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”, añadió por su parte Sheinbaum.

