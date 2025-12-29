EE.UU. ataca embarcación en el Pacífico oriental; reportan dos personas muertas

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Las Fuerzas Militares de EE.UU. ejecutaron un ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental el lunes, matando a dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 29 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X.

SOUTHCOM indicó que dos hombres murieron y ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido en el ataque.

Al menos 107 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de una campaña denominada Operation Southern Spear, que según el Gobierno de Trump tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

El Gobierno ha calificado a las personas muertas como “combatientes ilegales” y ha afirmado tener la capacidad de ejecutar ataques letales sin revisión judicial debido a una determinación clasificada del Departamento de Justicia.

Las Fuerzas Militares de EE.UU. atacaron recientemente una “embarcación de bajo perfil” que supuestamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental el 22 de diciembre. Los ataques del Gobierno de Trump han generado un mayor escrutinio por parte de algunos miembros del Congreso, además de organizaciones de derechos humanos.

El ataque del lunes ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” la semana pasada como parte de una campaña de presión contra Venezuela que ha incluido un gran despliegue naval y de soldados estadounidenses en el Caribe y un bloqueo a petroleros sancionados, además de los ataques.

Trump, quien ha proporcionado pocos detalles adicionales sobre la acción contra la “gran instalación”, dijo a los periodistas el lunes que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas” y que un “área de implementación” “ya no existe”.

No se han reportado en Venezuela destrucciones de una instalación mayor como la que describió el presidente.

La semana pasada, Trump se negó a responder una pregunta sobre su objetivo final en Venezuela, incluso cuando volvió a plantear la amenaza de ataques terrestres y dijo que sería “inteligente” que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro renunciara.

Maduro ha criticado repetidamente el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y ha acusado a Estados Unidos de librar una campaña de “terrorismo psicológico” contra su país.

En respuesta a la orden de Trump de imponer un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela a principios de este mes, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la semana pasada una ley que permite penas de prisión de hasta 20 años para quienes sean hallados apoyando la “piratería” o los “bloqueos”.

Esta noticia se actualizó con información adicional.

