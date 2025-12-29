Muchos halagos y ningún avance sobre Gaza: conclusiones de la reunión entre Trump y Netanyahu en Florida

Por Adam Cancryn, CNN

La reunión del lunes en Florida entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu generó muchas palabras cálidas, pero ningún avance claro en su plan de paz para Gaza.

Los líderes mantuvieron un almuerzo privado en Mar-a-Lago con el objetivo de abordar una serie de temas sobre Medio Oriente, mientras ambas partes intentan consolidar el fin duradero de la guerra de Israel contra Hamas y garantizar una paz más amplia en toda la región.

Al inicio de la sesión, Trump dijo a los periodistas que planeaba hablar con Netanyahu sobre “cinco temas principales”, y luego sugirió que estuvieron cerca de resolver tres de ellos en los primeros cinco minutos de la reunión.

Además de Gaza, Trump indicó que planeaba abordar asuntos en la ocupada Ribera Occidental y las potenciales amenazas planteadas por Irán.

Sin embargo, más de una hora después, ambos salieron sin nuevos hitos que anunciar.

En cambio, parecían satisfechos de prodigarse elogios mutuamente, y Netanyahu llegó incluso a anunciar que planeaba otorgar a Trump el máximo honor civil de excelencia de Israel.

“El presidente Trump ha roto tantas convenciones para sorprender a la gente, así que decidimos romper una convención o crear una nueva”, dijo Netanyahu.

La visita de Netanyahu marcó el segundo viaje importante a Mar-a-Lago de un líder extranjero en varios días, mientras Trump se involucra en una ráfaga de política exterior de fin de año.

Estas son algunas conclusiones de la reunión del lunes:

Trump y Netanyahu pasaron gran parte del tiempo juntos en público intercambiando cumplidos, mientras ambos buscaban mostrar que su relación sigue mejor que nunca a pesar de las tensiones ocasionales del último año y la creciente cautela de Trump ante algunas acciones de Israel en medio de sus esfuerzos por mantener la paz en el Medio Oriente.

“Nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca. Ni siquiera es comparable”, dijo Netanyahu a su llegada.

Trump devolvió el cumplido momentos después, asegurando que “Israel, con la mayoría de los otros líderes, no existiría hoy”.

“La relación ha sido extraordinaria”, dijo Trump.

Los elogios solo se intensificaron a partir de ahí, culminando con el anuncio de Netanyahu de que haría de Trump el primer no israelí en recibir el Premio Israel por la Paz.

Trump, quien calificó el premio como “realmente sorprendente y muy apreciado”, elogió a Netanyahu como un líder “en tiempos de guerra” y minimizó las preocupaciones de que Israel no avanza lo suficientemente rápido hacia la siguiente fase del acuerdo de paz en Gaza. En cambio, atribuyó casi toda la responsabilidad a Hamas.

No obstante, reconoció las divisiones persistentes entre EE.UU. e Israel, principalmente sobre la Ribera Occidental. Trump se ha opuesto a que Israel anexe el área, alineándose con muchas naciones occidentales y árabes en el tema. El Gobierno israelí, por su parte, ha discutido la anexión de partes de la Ribera Occidental en el pasado y ha intensificado sus operaciones militares en la zona desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

“Hemos tenido una discusión, una gran discusión, durante mucho tiempo sobre la Ribera Occidental, y no diría que estamos de acuerdo al 100 % sobre la Ribera Occidental”, dijo Trump a Kevin Liptak de CNN.

Trump y Netanyahu tampoco lograron llegar a un acuerdo para avanzar a la segunda fase del plan de paz para Gaza mediado por EE.UU., un punto de fricción que ha ralentizado el trabajo hacia una paz permanente y un eventual esfuerzo de reconstrucción debido a las incesantes y mortales operaciones bélicas de Israel.

Trump el lunes restó importancia a la falta de avances, insistiendo en que “no estaba preocupado” por las acciones de Israel en la región, aunque sus fuerzas armadas han matado a centenares de palestinos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre. En cambio, argumentó que el éxito del plan depende principalmente de que Hamas acepte el desarme.

Pero es poco probable que eso alivie las preocupaciones dentro del Gobierno de Trump de que Netanyahu está retrasando deliberadamente el avance a la siguiente fase, dejando a EE.UU. empantanado en el Medio Oriente en un momento en que los republicanos instan a Trump a enfocar su atención en asuntos internos.

Trump pareció aludir a la dificultad de las negociaciones en un momento, sugiriendo que Netanyahu era escéptico respecto a dar “segundas oportunidades” en un esfuerzo por asegurar que el alto el fuego sea permanente. Aun así, dijo a los periodistas que “Israel ha cumplido el plan al 100 %”.

“Son fuertes. Son sólidos”, dijo Trump.

Trump tuvo un mensaje mucho más claro sobre Irán, en medio de las advertencias de Israel de que la nación está tratando de reconstruir sus capacidades de misiles tras los ataques estadounidenses a varios sitios nucleares a principios de este año.

El presidente prometió atacar de nuevo a Irán si determinaba que la nación estaba buscando expandir su programa de misiles balísticos, diciendo que había escuchado indicios de construcción en nuevos sitios dentro del país.

“Oigo que Irán está tratando de reconstruirse, y si es así, vamos a tener que derribarlos”, dijo, y agregó: “Los vamos a destruir”.

Posteriormente, Trump amenazó a Irán con consecuencias “muy poderosas”, e instó al país a buscar un acuerdo con EE.UU. para evitar más acciones militares. Pero reiteradamente adoptó un tono pesimista, incluso mientras expresaba su esperanza de que se pudieran evitar más ataques.

“Esto es solo lo que escuchamos”, dijo Trump sobre las acciones de Irán. “Por lo general, donde hay humo, hay fuego”.

Incluso dejando de lado la visita de Netanyahu, las vacaciones de Trump en Mar-a-Lago hasta ahora han estado dominadas por los diversos enredos extranjeros que marcaron su primer año de regreso en la presidencia.

Entre la despedida del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y el recibimiento a Netanyahu, Trump pasó la mañana del lunes hablando por teléfono con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Más tarde dijo que Putin le contó que un ataque con drones ucranianos había tenido como objetivo una de sus residencias, una acusación que, según Trump, lo hizo sentir “muy enojado”.

“No es el momento adecuado”, dijo Trump, aunque admitió que era posible que la acusación fuera falsa.

El presidente también ofreció algunos detalles nuevos sobre una operación que, según él, tenía como objetivo una “gran instalación” en Venezuela, un incidente que se hizo público solo porque lo mencionó de pasada durante una entrevista radial anterior.

“Es un área de implementación”, dijo Trump sobre el muelle que, según él, estaba siendo utilizado para “cargar los barcos con drogas”.

Pero se negó a decir mucho más, dejando los próximos pasos en Venezuela —así como en Ucrania y el Medio Oriente— sin aclarar al final del día.

