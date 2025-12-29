Rumbo al Super Bowl LX: clasificados, eliminados y los que están en la pelea a una jornada del final

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de 17 jornadas a puro tackle, pase, carrera, touchdowns y unas cuantas lesiones de rodilla, la NFL está casi lista para lo mejor de la temporada: los playoffs. A falta de solo una rueda de partidos, el camino al Super Browl LX tiene ya definidas gran parte de sus paradas obligadas, aunque no todo está dicho.

Tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional hay seis equipos confirmados para los playoffs, una vacante y ocho franquicias eliminadas, con unas cuantas sorpresas entre ellas, como la de los Chiefs de Kansas City, los Bengals de Cincinnati y los Lions de Detroit.

Empezando por lo más fácil, en la Americana hay que tachar a los Miami Dolphins, New York Jets, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Kansas City Chiefs y Las Vegas Riders. Ninguno de ellos llega con vida a la semana 18.

Por el contrario, los New England Patriots, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Denver Broncos y Los Angeles Chargers ya saben que jugarán fútbol americano en la postemporada, pero aún deben resolver varios interrogantes.

El primero es definir al séptimo pasajero, que no saldrá de los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens, que definirán mano a mano el liderato del Norte de la Americana en la última jornada. Los Acereros, que serán locales, tiene solo una victoria de ventaja sobre los Cuervos, por lo que una derrota invertirá los papeles. La matemática es simple: el que pierda el domingo empezará sus vacaciones.

Además del Norte, la división Sur tampoco tiene ganador, aunque Jaguars y Texans ya están clasificados. En la última rueda de partidos se decidirá quien se queda con el liderato y quién con el lugar de comodín, lo que en la práctica acabará definiendo quién es local y quién es visitante en la primera ronda de la postemporada. Por ahora, la ventaja es de los de Jacksonville.

Las divisiones Este y Oeste ya tienen ganador: Patriots y Broncos, respectivamente. Además, los Bills y los Chargers tienen sitios asegurados como comodines, pero aún hay una lucha en juego. Los de Denver y los de Nueva Inglaterra definirán en la última semana quién se queda con el número uno de la conferencia, que tiene como privilegios ser el único equipo que descansa una semana y ventaja de localía en todas las series hasta llegar al Super Bowl.

Broncos y Patriots tienen 13 victorias y tres derrotas, pero el sistema de desempate tiene a los de Colorado como actual número uno. Una victoria el próximo fin de semana sellará ese destino. Si pierden y los Pats ganan, serán ellos los mejores clasificados. También tienen alguna chance los Jaguars (12-4), pero el milagro pinta difícil.

En la Nacional sucede algo bastante similar. Dallas Cowboys, Washington Commanders, New York Giants, Minnesota Vikings, Detroit Lions, New Orleans Saints, Atlanta Falcons y Arizona Cardinals ya están eliminados.

Filadelfia Eagles, Chicago Bears, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers tienen amarrados seis de los siete lugares de los playoffs.

El último boleto se definirá entre los Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers, que jugarán mano a mano en Florida por el liderato de la división Sur: el ganador tendrá postemporada y el perdedor lo mirará por televisión. El estadísticamente improbable empate favorecerá a los de Carolina, que tienen una victoria de ventaja.

Habrá otros puntos interesantes a resolver. El primero es cómo se definirá la llamada “división de la muerte”, la Oeste, donde tres de los cuatro integrantes están clasificados a playoffs: los Seahawks, los 49ers y los Rams. Los de Seattle son hoy por hoy líderes de la zona y sembrados número uno de toda la conferencia, pero eso podría cambiar en la semana 18, cuando tengan que visitar San Francisco, que está solo un juego por detrás. El premio será doble, porque el ganador no solo se quedará con la división, sino también con el número 1 de la conferencia. A los Rams ya no les queda otra que ir como comodines y ser visitantes en la Ronda Divisional.

Los Bears y los Eagles ya ganaron la Norte y la Este de la Nacional, pero en la última jornada deberán definir quién se queda con el número 2 y quién con el número 3 de la conferencia. El número 2 enfrentará a los Packers en la Ronda Divisional, ya que los de Green Bay serán comodín y no se moverán del número 7. El número 3 podría tener la desgracia de enfrentar a los Rams de Matthew Stafford, si es que los de Los Ángeles entran como sextos clasificados.

Siete equipos de cada conferencia clasifican a la postemporada. Tanto la Americana como la Nacional juegan su propio playoff hasta encontrar un campeón, que luego irá al Super Bowl.

De los siete lugares, cuatro están reservados para los ganadores de división. Además, quedarán sembrados 1°, 2°, 3° y 4°, ordenados por el número de victorias.

El mejor de todos, el 1°, no juega la Ronda Divisional y tiene semana de descanso.

El 5°, 6° y 7° lugar son de los comodines, los tres equipos que no ganaron su división pero que tienen el mejor récord de partidos ganados/perdidos en toda la conferencia. También se ordenan por mayor número de victorias.

Ronda de Comodines

El 2° recibe al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°. Todas las series son a partido único. Los tres ganadores avanzan a la Ronda Divisional.

Ronda Divisional

El 1°, que no jugó la ronda previa, recibe al de peor récord de entre los tres que ganaron la Ronda de Comodines.

Los otros dos juegan entre sí, siendo local el que haya tenido más victorias en la temporada regular.

Ronda de Campeonato

Juegan los dos ganadores de la Ronda Divisional, siendo local el que más victorias haya obtenido en la temporada regular. El ganador va al Super Bowl.

A falta de una jornada, donde casi todo puede cambiar, el cuadro de los playoffs se ve así.

Liga Americana

Liga Nacional

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.