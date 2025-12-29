Rusia dice que un ataque con drones de Ucrania apuntó a una residencia de Putin, una afirmación que Kyiv rechaza

Por Issy Ronald, Daria Tarasova-Markina y Darya Tarasova, CNN

El canciller de Rusia afirmó este lunes que un ataque con drones de Ucrania tuvo como objetivo una de las residencias del presidente Vladimir Putin, una versión que fue rechazada de inmediato por Kyiv.

Como consecuencia del presunto ataque en la región de Nóvgorod, Serguéi Lavrov dijo que “la posición negociadora de Rusia será revisada” en las conversaciones de paz en curso para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Lavrov aseguró que no hubo daños ni víctimas como resultado del incidente, pero señaló que las Fuerzas Armadas rusas ya habían seleccionado objetivos para “ataques de represalia”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó de inmediato la afirmación y la calificó como “una completa fabricación” por parte de Rusia.

Zelensky subrayó que la acusación surgió un día después de que se reuniera durante casi tres horas en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque las conversaciones no produjeron un avance significativo, ambos líderes acordaron en la versión más reciente del plan de paz que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Ucrania durante 15 años, con la opción de extender esas garantías, dijo Zelensky más temprano este lunes.

“Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz”, escribió Zelensky en X.

Lavrov dijo que las defensas aéreas rusas derribaron 91 drones y no afirmó que Putin estuviera en la residencia en ese momento.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

