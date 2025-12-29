Trump afirma que EE.UU. eliminó una “gran instalación” como parte de la campaña contra Venezuela

Por Kevin Liptak

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos había eliminado una “gran instalación” la semana pasada como parte de una campaña de presión contra Venezuela, pero no proporcionó más detalles sobre la acción estadounidense reportada.

“Acabamos de eliminar — no sé si leíste o viste — tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos. Así que les dimos muy fuerte”, dijo Trump a John Catsimatidis, el importante donante republicano cuyo programa de radio se transmite en WABC. La entrevista ocurrió el viernes.

El comentario fortuito surgió en medio de una discusión sobre la actual campaña del presidente contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, que incluye ataques a supuestos barcos de narcotráfico y un bloqueo a petroleros sancionados.

Trump no amplió sobre la acción que, según él, eliminó una planta o instalación, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco está claro a qué instalación se refería el presidente ni en dónde estaba ubicada.

Un funcionario estadounidense dijo que el presidente describía una instalación de drogas, pero se negó a dar más detalles sobre la acción. No ha habido informes desde Venezuela de que una gran instalación haya sido destruida.

Trump ha estado amenazando con ataques en tierra en Venezuela durante semanas, ya que Estados Unidos ha lanzado ataques destruyendo 30 embarcaciones en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico oriental. Funcionarios estadounidenses han dicho anteriormente que los objetivos podrían incluir instalaciones de producción de drogas o rutas de tráfico conocidas.

El presidente también ha autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela como parte de la campaña para aumentar la presión sobre Maduro.

Durante una llamada telefónica en Nochebuena a las tropas a bordo del USS Gerald Ford, que Trump ordenó recientemente desplegar en el Mar Caribe, Trump llamó a la región un “lugar interesante” para estar, y dijo que EE.UU. iría “tras la tierra”.

Si el momento al que se refirió el presidente durante su entrevista es correcto, el ataque a la instalación habría ocurrido aproximadamente al mismo tiempo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.