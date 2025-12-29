Una adolescente de Texas desapareció en Nochebuena y las autoridades creen que podría estar en peligro inminente

Por Andi Rose, CNN

Rosario Olmos pasó esta Navidad sin uno de sus mayores regalos. Su hija de 19 años había desaparecido el día anterior en las afueras de San Antonio, Texas.

“Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y que volveríamos juntas a casa”, dijo Olmos a KENS, afiliada de CNN.

Pero con el Año Nuevo acercándose rápidamente, la búsqueda de Camila Mendoza Olmos continúa, con decenas de voluntarios ayudando durante el fin de semana, y la Oficina del Sheriff del Condado Bexar dice que podría estar en peligro inminente.

“La extraño. Papá la espera en casa”, dijo su padre, Alfonso Mendoza, a KSAT, afiliada de CNN, mientras más miembros de la comunidad se alineaban con mapas y un dron para intentar resolver la misteriosa desaparición.

“Hemos tenido presencia de la oficina del sheriff sobre el terreno prácticamente desde el día del incidente”, dijo el sheriff Javier Salazar a Omar Jiménez, de CNN, el lunes. “Agentes e investigadores trabajando durante las fiestas, prácticamente las 24 horas”.

Mendoza Olmos fue vista por última vez en la cámara de vigilancia de un vecino justo antes de las 7 a.m. de la víspera de Navidad, afuera de su casa. Tras ser vista mirando dentro de su vehículo, la grabación termina, según la oficina del sheriff, y no hay señales claras de adónde fue.

“Como una cámara Ring, se detiene cuando deja de detectar movimiento”, dijo Camila Estrella, una de las mejores amigas de Mendoza Olmos, a WOAI, afiliada de CNN. “Eso es todo lo que vimos de ella, simplemente abriendo la puerta trasera de su auto… No tenemos nada con qué rastrearla”.

En el video se ve a Mendoza Olmos con un suéter y pantalones cortos de pijama. Familiares e investigadores dicen no estar seguros de por qué estaba mirando dentro del auto. Dado que el vehículo quedó abandonado, creen que dejó el vecindario a pie.

El rastro que los investigadores han visto es confuso. Mendoza Olmos parece haber tenido las llaves de su auto cuando desapareció, aunque no se lo llevó.

“Una de las cosas más extrañas de este caso es que la joven dejó su celular”, comentó Salazar a CNN.

El aviso de la desaparición de Mendoza Olmos se emitió como una Alerta CLEAR. En Texas, esto requiere que los investigadores consideren que la persona desaparecida “corre peligro inminente de lesiones corporales o muerte”, o que la desaparición es “involuntaria, como un rapto o secuestro”, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Al preguntársele por qué su oficina cree que podría estar en peligro inminente, Salazar dijo a CNN: “Hay información que no puedo revelar… debido a su sensibilidad”.

“Consideramos que el peligro inminente abarca cualquier posibilidad, desde autolesiones hasta el secuestro de Camila, y todas esas posibilidades existen actualmente”, declaró Salazar, señalando que la mujer desaparecida había hablado previamente de suicidio. “No podemos descartar nada en este momento de la investigación”.

Su madre declaró a KWEX, afiliada de CNN, que no cree que su hija se vaya voluntariamente con un desconocido.

“Cami no es así”, afirmó Olmos. “Cami es muy cuidadosa”.

Sin un teléfono celular para monitorear sus movimientos, los investigadores buscan otras pruebas de adónde pudo haber ido Mendoza Olmos, dijo Salazar a CNN.

“El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional nos han estado ayudando con la recopilación de información”, añadió. “Cosas como vuelos de salida, cruces fronterizos, etc”. A medida que la noticia de la desaparición de Mendoza Olmos se difundía por la comunidad, la búsqueda se intensificaba.

“Hemos estado día y noche, raspándonos las piernas, sin comer, solo ayudando”, dijo Estrella a WOAI.

Y con los investigadores locales trabajando prácticamente sin descanso para encontrar a Camila, según Salazar, su madre pide oraciones para que sus fiestas terminen con una buena noticia.

“Por favor, tráiganla de vuelta, o si mi hija está mirando, que regrese. Eso es lo que pedimos”, dijo Olmos a KWEX.

“Tiene una familia que la quiere”, añadió Olmos. “Tiene una vida que vivir”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.