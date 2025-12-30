Aumenta considerablemente la actividad de la gripe en EE.UU.

Por Deidre McPhillips, CNN

La mayoría de los estados de EE.UU. sufren de una actividad gripal alta o muy alta, y los niveles continúan aumentando en todo el país.

“La temporada de gripe apenas está comenzando, así que creo que realmente es difícil decir exactamente cómo se va a desarrollar”, dijo el doctor Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, a CNN el martes. “Lo que estamos viendo en este momento es una escalada muy rápida de los casos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que ha habido al menos 7.500.000 casos, 81.000 hospitalizaciones y 3.100 muertes por gripe en esta temporada, según una actualización publicada el martes con datos hasta el 20 de diciembre. Al menos ocho niños han muerto por gripe en esta temporada.

Entre los estados con los niveles más altos de actividad gripal se encuentran Colorado, Louisiana, Nueva Jersey, Nueva York y Carolina del Sur, según los CDC.

Las tendencias aumentan en los principales indicadores de vigilancia: las pruebas de laboratorio, las visitas a centros de atención ambulatoria, las hospitalizaciones y la mortalidad son todas más altas que en la actualización semanal anterior de los CDC.

Un sistema de vigilancia muestra que las hospitalizaciones por gripe se han duplicado; más de 19.000 personas fueron hospitalizadas por gripe durante la semana más reciente, frente a unas 9.900 la semana anterior.

Los CDC afirman que “los indicadores de gravedad siguen siendo bajos en este momento, pero se espera que la actividad de la influenza continúe durante varias semanas”.

Los virus de influenza A(H3N2) son los más reportados, y pruebas genéticas adicionales sugieren que una nueva variante de la gripe —llamada subclado K— parece estar detrás de la gran mayoría de los casos en EE.UU. Después de causar un alto número de casos en otras partes del mundo, el subclado K recibió el apodo de “super gripe”.

“Esta es una cepa diferente a la que hemos visto en años anteriores”, dijo Osterholm. No la llamaría una “super cepa”, dijo, pero “diría que sin duda desafía nuestra inmunidad previa, en términos de protección”.

Esta nueva variante no fue incluida en las vacunas contra la gripe de este año porque fue identificada después de que los científicos eligieran las cepas a incluir, pero las vacunas contienen cepas relacionadas y, a nivel mundial, parecen estar funcionando bastante bien contra la variante.

Los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses en adelante reciban la vacuna contra la gripe cada temporada, pero las tasas de vacunación han ido disminuyendo en los últimos años. Solo se han distribuido 130 millones de vacunas contra la gripe en esta temporada, según datos de los CDC, 13 millones de dosis menos que en este punto el año pasado. Datos adicionales sugieren que solo alrededor del 17 % de los niños y el 23 % de los adultos habían recibido su vacuna estacional contra la gripe para fines de noviembre.

Osterholm anima a las personas que no se han vacunado contra la gripe a actuar rápidamente, ya que el virus está “arrasando” el país.

“No es demasiado tarde para ponerse la vacuna contra la gripe”, afirmó. “No garantiza que no vayas a contraer gripe. No garantiza que no vayas a enfermarte, pero sin duda es una gran mejora respecto a lo que podría ser el resultado, ya sea enfermarse gravemente o morir”.

