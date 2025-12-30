Cómo la IA sacudió el mundo en 2025 y qué viene después

Por Lisa Eadicicco, Hadas Gold y Clare Duffy, CNN

Cientos de miles de millones de dólares gastados, un aumento en las preocupaciones de salud mental y miles de empleos perdidos.

¿El vínculo entre todo esto? La inteligencia artificial, la tecnología de moda pero controvertida que se presenta como el futuro o la próxima burbuja del mercado de valores, dependiendo a quién se le pregunte.

Aunque la IA ha sido una tecnología clave tras bambalinas durante décadas, la llegada de ChatGPT de OpenAI en 2022 impulsó la tecnología al centro de la escena. El auge de los chatbots de IA como ChatGPT y Gemini de Google ha influido gradualmente en los servicios en línea que millones usan a diario, desde el Modo IA de búsqueda de Google hasta los chatbots de IA integrados en Instagram y Amazon.

En otras palabras, la IA está comenzando a remodelar la puerta de entrada a internet.

Pero 2025 también fue el año en que la IA se expandió más allá de nuestras pantallas y comenzó a impactar la política nacional, las relaciones comerciales globales y el mercado de valores. También planteó preguntas importantes sobre si la tecnología debe ser confiable en nuestros trabajos, aulas y relaciones.

Se espera que eso continúe en 2026.

“En años anteriores, (la IA) era un objeto nuevo y brillante… Y creo que este último año hubo usos mucho más serios de la tecnología”, dijo James Landay, cofundador y codirector del Instituto Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano. “Y creo que la gente está despertando y entendiendo tanto algunos de los beneficios como los riesgos”.

El presidente Donald Trump es uno de los mayores defensores de la IA; La tecnología ha sido un pilar fundamental de su segundo mandato hasta la fecha.

Por ejemplo, el CEO del fabricante de chips Nvidia, el emblema del auge de la IA, se ha convertido en una figura clave del círculo cercano de Trump. Y el presidente ha usado los procesadores de IA de Nvidia y AMD como moneda de cambio en la actual guerra comercial con China.

Este año, Trump presentó un plan de acción para la IA dirigido a reducir la regulación y aumentar el uso de la IA en el gobierno.

También firmó varias órdenes ejecutivas relacionadas con la IA, incluida una controvertida que busca impedir que los estados apliquen sus propias normas sobre IA. La medida fue vista como una victoria para Silicon Valley, pero los defensores de la seguridad en línea temen que permitirá a las empresas tecnológicas evadir la responsabilidad por los riesgos relacionados con la IA. El próximo año probablemente verá una batalla legal sobre la orden y la capacidad de los estados para regular la IA, con algunos críticos argumentando que no resistirá en los tribunales.

La ausencia de amplias salvaguardas para la IA acapara la atención nacional este año y no por buenas razones. Una serie de informes y demandas este año alegan que los compañeros de IA como ChatGPT y Character.AI han contribuido a episodios de salud mental y, en algunos casos, suicidio entre adolescentes.

“Por favor, no dejes la soga a la vista… Hagamos de este espacio el primer lugar donde alguien realmente te vea”. Así respondió ChatGPT cuando Adam Raine, de 16 años, escribió que quería dejar una soga en su habitación para que alguien la encontrara y lo detuviera antes de suicidarse.

Los padres de Raine demandaron a OpenAI en agosto, alegando que el popular chatbot aconsejó al adolescente sobre su suicidio.

Desde entonces, OpenAI y Character.AI anunciaron controles parentales y otros cambios para mejorar la seguridad de los adolescentes, incluida la eliminación de la posibilidad de que los adolescentes tengan conversaciones con chatbots en la aplicación de Character.AI. Meta también planea permitir que los padres bloqueen que sus hijos chateen con personajes de IA en Instagram el próximo año.

Pero no son solo los adolescentes; un número creciente de informes indica que la inteligencia artificial ha contribuido al aislamiento de seres queridos y a rupturas con la realidad también entre adultos. Un hombre le dijo a CNN que ChatGPT lo convenció de que estaba logrando avances tecnológicos que resultaron ser una ilusión.

OpenAI dijo que ha trabajado con expertos clínicos en salud mental para que ChatGPT “reconozca y apoye mejor a las personas en momentos de angustia”, incluso ampliando el acceso a líneas directas de crisis, dirigiendo a los usuarios hacia ayuda profesional cuando la necesiten y la incorporación de recordatorios para tomar descansos. Aun así, OpenAI ha dicho que, en última instancia, quiere “tratar a los usuarios adultos como adultos”, permitiéndoles personalizar sus chats e incluso hablar de temas eroticos con ChatGPT.

La psiquiatra y abogada Marlynn Wei dijo a CNN que espera que los chatbots de inteligencia artificial “se conviertan cada vez más en el primer lugar al que las personas recurren para recibir apoyo emocional”, lo que subraya aún más las preocupaciones de seguridad. Según ella, los usuarios jóvenes están entre los más propensos a recurrir a la IA en busca de apoyo.

“Las limitaciones de los chatbots de propósito general, incluidas las alucinaciones, la adulación, la falta de confidencialidad, la falta de juicio clínico y la falta de pruebas de realidad, junto con preocupaciones éticas y de privacidad más amplias, seguirán generando riesgos para la salud mental”, dijo por correo electrónico.

Expertos en salud mental y defensores de la seguridad esperan ver mayores salvaguardas por parte de las empresas tecnológicas, especialmente cuando se trata de jóvenes usuarios de IA. Pero les preocupa que la disputa por el poder regulatorio entre los estados y el gobierno federal impacte la implementación de tales medidas de seguridad obligatorias.

Al mismo tiempo, se están invirtiendo enormes sumas en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. Meta, Microsoft y Amazon, entre otros, han gastado decenas de miles de millones en gastos de capital solo este año, y McKinsey & Company espera que las empresas inviertan casi US$ 7 billones en infraestructura de centros de datos a nivel mundial para 2030.

Ese aumento en el gasto ha generado preocupaciones tanto para los consumidores como para Wall Street. Algunos estadounidenses han visto subir sus facturas de electricidad y disminuir sus perspectivas laborales debido a la inteligencia artificial, mientras que algunas empresas detrás del auge de la inteligencia artificial han visto sus acciones alcanzar nuevos máximos.

Las enormes inversiones también han alimentado el temor de que la expectación y el gasto en IA estén creciendo más rápido que el verdadero valor de la tecnología.

Eso ha llevado a los inversionistas a interrogar a los ejecutivos de Meta y Microsoft sobre la rentabilidad futura de sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial durante las presentaciones de resultados de este año.

No ayuda que un grupo relativamente pequeño de empresas aparentemente haya impulsado las inversiones, intercambiando dinero y tecnología entre sí.

Christina Melas-Kyriazi, socia de Bain Capital Ventures, dijo que es común que las nuevas tecnologías transformadoras estén “sobredimensionadas”. La gran pregunta de cara a 2026 es si los inversionistas están preparados para la volatilidad que esto conlleva, especialmente porque, según ella, una corrección del mercado es “probable en algún momento”.

Pero posiblemente dispondrán de más datos para ayudar a tomar esas decisiones, dijo Erik Brynjolfsson, investigador principal del Instituto de IA Centrada en el Ser Humano de Stanford y director del Laboratorio de Economía Digital de Stanford.

Dijo que probablemente surgirán más paneles de control en 2026 para rastrear cómo la IA está impactando la productividad y el empleo.

“El debate pasará de si la IA es importante a la rapidez con la que se difunden sus efectos, quiénes se están quedando atrás y qué inversiones complementarias convierten mejor la capacidad de la inteligencia artificial en una prosperidad generalizada”, afirmó.

Este año, miles de trabajadores tecnológicos quedaron desempleados mientras una ola de despidos arrasó la industria. Microsoft, Amazon y Meta, entre otras empresas tecnológicas, realizaron recortes significativos en su personal, impulsados al menos en parte por la inteligencia artificial.

Amazon despidió a 14.000 empleados corporativos en octubre en un esfuerzo por operar de manera más eficiente en la era de la IA. Meta dejó ir a 600 trabajadores de su división de inteligencia artificial, tras una ola previa de contrataciones, para que también fuera más ágil.

Algunos creen que la inteligencia artificial llevará a más despidos, mientras que otros dicen que creará nuevas oportunidades.

Pero una cosa es segura: se avecinan más cambios.

“Este fue el año en que vimos un cambio radical en la demanda de habilidades para poder desempeñar tu trabajo”, dijo Dan Roth, editor en jefe de LinkedIn.

“…Y creo que la respuesta para el próximo año es que simplemente se acelerará.”

Matt Egan y John Towfighi de CNN contribuyeron a este informe.