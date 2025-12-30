EE.UU. sanciona a fabricante de drones venezolano por comercio de armas con Irán

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este martes sanciones contra una empresa estatal venezolana que fabrica drones, así como contra otras compañías e individuos que, según Washington, están involucrados en el comercio de armas entre Irán y Venezuela.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), creada en 2020, mantiene y supervisa el ensamblaje de drones de la serie Mohajer, “contribuyendo a la venta por un valor de millones de dólares” a la firma iraní Qods Aviation Industries, sancionada previamente por EE.UU.

El Tesoro agrega que EANSA mantiene drones operados por la Fuerza Armada de Venezuela, como el Mohajer-2, denominado localmente ANSU-100, “capaz de lanzar bombas guiadas aire-tierra Qaem de diseño iraní”.

También resultó sancionado el presidente de la compañía, José Jesús Urdaneta González, quien, según Washington, ” ha coordinado con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de vehículos aéreos no tripulados en Venezuela”.

CNN intenta contactar a la compañía para obtener su descargo y el de Urdaneta. También envió consultas al Gobierno de Venezuela y espera respuesta.

“El Tesoro responsabiliza a Irán y Venezuela por su agresiva y temeraria proliferación de armas letales en todo el mundo”, dijo en un comunicado John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes permiten que el complejo militar-industrial iraní acceda al sistema financiero estadounidense”, agregó.

Las sanciones anunciadas también alcanzan a varias firmas e individuos iraníes ligados a la industria militar y, especialmente, al suministro de insumos para misiles.

La medida, que se suma a la campaña de presión de Washington sobre Caracas, implica el bloqueo de todos los bienes de los sancionados en EE.UU. y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses efectuar cualquier transacción con ellos.

Hace dos semanas, el Tesoro estadounidense sancionó a varios miembros de la familia de Maduro y a varios buques que, según afirma, transportan petróleo venezolano. Tras la incautación de dos naves petroleras, el Gobierno de Venezuela afirmó que Irán, su aliado, ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería” de EE.UU.

