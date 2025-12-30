Emiratos Árabes Unidos dice que retirará sus fuerzas restantes en Yemen tras ataque de Arabia Saudita en una ciudad portuaria

Por Mostafa Salem, CNN

Emiratos Árabes Unidos dijo este martes que retirará sus fuerzas restantes en Yemen después de que Arabia Saudita bombardeara la ciudad portuaria de Mukalla, tras acusaciones de que dos barcos emiratíes habían entregado armas y vehículos de combate a fuerzas separatistas.

Arabia Saudita acusó a Emiratos Árabes Unidos, su estrecho aliado, de realizar acciones “altamente peligrosas” en Yemen que amenazaban su seguridad nacional. Señaló que lanzó ataques aéreos “limitados” contra Mukalla la mañana del martes y respaldó un llamado para que las fuerzas emiratíes abandonen Yemen en un plazo de 24 horas.

Emiratos Árabes Unidos rechazó inicialmente las acusaciones y expresó sorpresa por los ataques, pero más tarde su Ministerio de Defensa anunció que, “a la luz de los acontecimientos recientes”, retiraría de manera voluntaria las unidades “antiterroristas” que aún mantenía en Yemen.

Las autoridades saudíes no comentaron de inmediato la decisión emiratí, pero el episodio marca una escalada significativa entre Riad y Abu Dhabi, en momentos en que la relación entre dos de los socios más estrechos de la región muestra crecientes tensiones.

El comunicado saudí que anunció la acción militar se emitió minutos después de un discurso del jefe del Consejo Presidencial de Yemen, Rashad Al Olimi —un órgano respaldado por Arabia Saudita—, quien acusó a Emiratos Árabes Unidos de “dirigir” fuerzas para “rebelarse contra la autoridad del Estado” y de “escalar militarmente” en el país.

“El reino subraya que cualquier amenaza a su seguridad nacional es una línea roja, y no dudará en tomar todas las medidas necesarias para enfrentar y neutralizar cualquier amenaza de ese tipo”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en el comunicado.

Arabia Saudita afirmó que Emiratos Árabes Unidos estaba “presionando” al Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), una fuerza militar respaldada por los emiratíes, para llevar a cabo operaciones en la frontera del reino, una acusación que Abu Dhabi “condena”.

A principios de este mes, el STC respaldado por Emiratos Árabes Unidos lanzó una ofensiva y tomó el control de provincias clave en Yemen, una acción que enfureció al Gobierno respaldado por Arabia Saudita, que sostiene que la operación fragmentó el frente de combate contra las fuerzas hutíes apoyadas por Irán en el norte.

Grupos aliados al STC avanzaron hacia la provincia rica en petróleo de Hadramaut, afirmando controlar un total de ocho gobernaciones y renovando los llamados a que el sur de Yemen se separe como un Estado independiente.

Previamente, grupos yemeníes respaldados por Arabia Saudita exigieron que todas las fuerzas emiratíes abandonaran el territorio yemení en un plazo de 24 horas y pusieron fin a un pacto de defensa con Emiratos Árabes Unidos. Para la noche del martes, Emiratos Árabes Unidos anunció que retiraría sus tropas restantes en Yemen “por voluntad propia, de una manera que garantice la seguridad de su personal”.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos —ambos gigantes petroleros vecinos— son aliados cercanos y socios clave de Estados Unidos.

Antes de la escalada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llamó la semana pasada a la diplomacia y la moderación.

“Estados Unidos está preocupado por los acontecimientos recientes en el sureste de Yemen. Instamos a la moderación y a la diplomacia continua, con miras a alcanzar una solución duradera. Agradecemos el liderazgo diplomático de nuestros socios, el reino de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y seguimos apoyando todos los esfuerzos para avanzar nuestros intereses de seguridad compartidos”, escribió en X.

Ambos países se unieron anteriormente a Bahréin y Egipto para imponer un bloqueo a Qatar que se extendió por más de tres años, marcando la crisis más grave reciente dentro del bloque árabe. Emiratos Árabes Unidos también respaldó a Arabia Saudita en la guerra en Yemen, antes de retirarse en 2019.

Más de una década de guerra en Yemen ha llevado al país a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Años de combates han profundizado la crisis económica y destruido los servicios sociales.

Nadeen Ebrahim y Eyad Kourdi, de CNN, contribuyeron a este reporte.