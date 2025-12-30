Personas y grupos impulsados por ideologías son la mayor “amenaza” para celebraciones de Año Nuevo, según informe

Por Elizabeth Hartfield, CNN

Personas que operan en solitario y grupos pequeños con una variedad de motivos ideológicos representan la amenaza más significativa para celebraciones de Año Nuevo como la de Times Square, según una evaluación conjunta del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

El informe, al que tuvo acceso CNN, señala específicamente la amenaza de pequeños grupos de personas “que buscan cometer actos de violencia motivados por una amplia gama de creencias y agravios raciales, étnicos, políticos, religiosos, antigobierno, antiinmigración, sociales o ideológicos”.

Según la evaluación, no existe una amenaza específica y creíble, la cual se realiza antes de eventos importantes como la víspera de Año Nuevo y el 4 de julio. Sin embargo, la llamada “matriz de amenazas” general sigue siendo elevada.

“Si miras la cantidad de eventos relacionados con terrorismo y ataques violentos dirigidos solo este año, y el aumento de la propaganda de grupos extremistas violentos, hay mucha preocupación sobre el ambiente de cara al nuevo año”, dijo John Miller, principal analista de seguridad de CNN.

La evaluación señala amenazas persistentes tanto de actores extranjeros como nacionales, y menciona los riesgos continuos de eventos de ataque armado dirigido, así como el ciberdelito.

De manera destacada, la evaluación también aborda la preocupación por el uso de atropellamientos con vehículos en ataques, como el que ocurrió en Nueva Orleans el 1 de enero de 2025, que dejó 14 personas muertas.

“Es probable que esta táctica siga siendo atractiva para posibles atacantes, dada la accesibilidad de los vehículos y el bajo nivel de habilidad necesario para llevar a cabo un ataque”, señala el informe, citando una preocupación específica sobre la posible amenaza de ataques imitativos.

La ciudad de Nueva Orleans anunció a principios de esta semana que activará su Centro de Operaciones de Emergencia para vigilar la actividad en toda la ciudad a partir de la víspera de Año Nuevo y hasta el Sugar Bowl en el Día de Año Nuevo.

